A legnépszerűbbek körükben egyértelműen a különböző lottók, de egyre nagyobb teret hódítanak azok a fogadóirodák is, melyekben a sportesemények kimeneteleit tippelhetik meg a játékosok. A szerencsejáték elterjedése nagyban betudható annak is, hogy az európai szinten is liberálisnak számító szabályozásnak köszönhetően napjainkban több mint 70 ilyen cég működik Horvátországban.

Ezen vállalatok több mint 2500 fiókot működtetnek az adriai országban, de ha valakinek úgy tartja kedve, kipróbálhatja szerencséjét a horvát posta 1016 hivatalának egyikében vagy akár online is.

Fotó: Shutterstock

A Horvát Pénzforgalmi Ügynökség (FINA) múlt héten hozta nyilvánosságra a szerencsejáték-ipar 2021-es teljesítményéről összegyűjtött adatait, melynek értelmében a játékosok tavaly 4,1 milliárd kunát (több mint 200 milliárd forint) költöttek el a különböző játékokra. Az adatsorból az is kiderül, hogy az ágazatban működő vállalatoknak ebben az időszakban 3,2 milliárd kuna (160 milliárd forint) kiadása volt, amibe a kifizetett nyeremények és az üzemelési költségek is beletartoznak.

Ebből fakadóan tehát közel egymilliárd kuna tiszta profitot fialt az ágazat. Az iparág térnyerését jól mutatja az a tény is, hogy az említett számok szinte pontosan a kétszeresét teszik ki a 2010-es adatoknak. A FINA jelentéséből az is kiderül, hogy a legtöbb játékos kicsi, átszámítva ezer forint nagyságú tétekben játszik, de vannak olyanok is, akik több millió forintot tesznek alkalmanként kockára.

A horvát szerencsejátékipar legnagyobb konkurensei a külföldről üzemeltetett online kaszinók és fogadóirodák. Ezek az internetes oldalak ugyanis nem a horvát szabályoknak megfelelően működnek és ami az államnak a legfontosabb, nem Horvátországban adóznak. Becslések szerint ezen kalózoldalakra közel hárommilliárd kunányi (150 milliárd forint) befizetés érkezik évente Horvátországból, ami ellen az állam nem igazán tehet semmit. Az állam egyedüli fegyvere az oldalak országos letiltása, de a szemfüles felhasználók könnyedén megkerülik a rendszert. A legtöbb ilyen Horvátországban illegálisnak számító oldal egyébként jellemzően a Balkán valamelyik másik országában legálisan működik, ezért a legtöbbször nyelvi akadálya sincs a használatuknak, sőt további könnyítés, hogy ezeken euróban lehet játszani.