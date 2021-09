Sorozatban harmadszor szerepel nemzetközi kupa főtábláján a Ferencváros, amelyre csütörtök este rögtön az ősz legnehezebb feladata vár az Európa-ligában (El). A csapatértékek alapján ugyanis csaknem tízszeres túlerővel néznek szembe a zöld-fehérek (36,2 millió euró) a német Bayer Leverkusen (352,7 millió) vendégeként. Igaz, a többi riválissal szemben sem az FTC lesz papíron az esélyes, hiszen a spanyol Real Betis játékosait 223,4 millió euróra, a skót Celtic Glasgow futballistáit pedig 65,7 millióra taksálja a Transfermarkt.de német szaklap. Mindezt a klub elnöke, Kubatov Gábor azzal nyugtázta, hogy az elmúlt három év nemzetközi eredményei is hűen tükrözik, hogy a pályán csupán egy dolog számít, a teljesítmény.

A csapatok piaci értéke egyfajta előzetes erőviszonyt feltételez, de ez már csak egy jelzőszám a kezdő sípszó elhangzása után. Sok emlékezetes meccsen bizonyítottuk, hogy egy jól felkészített, egységes csapat képes felborítani a papírformát

– jegyezte meg Kubatov, hozzátéve, hogy erre készülnek most is, keresni kell a rést a pajzson.

Fotó: Róka László / MTVA / MTI

Rendkívül nehéz El-csoportba került az Ferencváros, pedig elérhető közelségben volt számára az első számú európai sorozat, a Bajnokok Ligája (BL) is. A Fradit a BL-playoffban búcsúztató Young Boys (2–3, 2–3) azonban az elitligától sem rettent meg:

2–1-es hazai győzelemmel kezdte meg szereplését, a Cristiano Ronaldót is felvonultató Manchester Unitedet felülmúlva.

A svájci bajnok az angol sztárklub mellett az olasz Atalantával és a spanyol Villarreallal csap még össze a csoportkörben. Bár az FTC Európa-ligás ellenfelei már-már BL-szintűek, a két sorozat közti különbség anyagilag óriási. Majdnem négy és félszeres az elérhető bónuszokban mutatkozó differencia, hiszen a Bajnokok Ligájában érdekelt 32 egyesület mindegyike 15,25 millió eurót kap, ez az összeg az Európa-ligában mindössze 3,63 millió euró. Jelentős az eltérés a csoportkörbeli eredményesség honorálásában is:

az egyik sorozatban 2,7 millió euró jár egy győzelemért, 900 ezer pedig a döntetlenért, a másikban viszont csak 630, illetve 210 ezer.

Míg tavaly a BL-ben a Barcelonával, a Juventusszal és a Dinamo Kijevvel szemben egyetlen pontot szerzett a magyar bajnok, addig két éve az Európa-ligában hetet. Akkor az Espanyol, a CSZKA Moszkva és a Ludogorets volt az ellenfél, most a szakértők és a szurkolók többsége egyetért abban, hogy a realitás valahol a kettő között lehet, 4-5 pont megszerzésével szinte mindenki elégedett lenne. Ráadásul azok a játékosok, akik rögtön a nyitányon, Leverkusenben jó teljesítménnyel rukkolnak elő, a 2022 januári átigazolási időszakban potenciális célponttá válhatnak. A menedzserek szerint ugyanakkor igazán nagy esélye egy nyugat-európai szerződésre a legfeljebb 23-24 éves játékosoknak lehet, afelett magasan jegyzett bajnokságba nehéz odajutni közvetlenül a magyar NB I-ből. Összehasonlításképp a csütörtöki rajt előtt:

a Ferencváros legértékesebb játékosa 4,5 millió euróval az eddig még be sem mutatkozó 20 éves szerb szélső, Zeljko Gavric, a túloldalon viszont 13 játékos ér legalább 10 millió eurót.

Közülük a legtöbbre, 45 millió euróra a 18 éves német válogatott támadó középpályást, Florian Wirtzet tartják, megelőzve a Burkina Fasó-i belső védő Edmond Tapsobát (40 millió euró), illetve a francia balszélsőt, Moussa Diabyt (38 millió).

Új távlatokat nyithat a Ferencváros számára, ha sikerül a csoportban egy vagy két riválist megelőzni, ez esetben ugyanis tavasszal is érdekelt lehetne a nemzetközi porondon. Ez az Európa-liga-csoport első két helyén kívül ez egy harmadik pozíció megszerzésével is elérhető, abban az esetben a mostani idényben debütáló Konferencia-liga egyeneses kieséses szakaszába kerülne át az FTC. Ezek a részsikerek a kiemelési rangsort meghatározó UEFA-együtthatóra is jótékony hatással lehetnek, hiszen nem csak a Bajnokok Ligájában lehet értékes koefficiens pontokat gyűjteni.

Sokat hozott a BL

A labdarúgóklubot működtető sportvállalkozás, az FTC Labdarúgó Zrt. árbevétele ugyan az előző évi 3,78 milliárd forintról 3,64 milliárdra csökkent tavaly, mégis impozáns a mérleg, hiszen az egyéb bevételi soron – összefüggésben a BL-szerepléssel – 10,2 milliárd forint jelent meg a 2019-es 5,49 milliárd után, amikor „csak” a második számú sorozatban, az Európa-ligában volt főtáblás az FTC. Kiadási oldalon továbbra is a bérek vannak túlsúlyban, miután a személyi jellegű ráfordítások az előző évi 5,01 milliárd forintról 8,4 milliárdra ugrottak. A forgalom részletezéséből kiderült, hogy 2,14 milliárd forintot a szponzorok és a reklámok hoztak a konyhára, míg a kereskedelmi bevételek 1,43 milliárd forinttal növelték a kasszát. A 10,2 milliárd forintos egyéb bevételen belül 8,15 milliárd az az összeg, amit a labdarúgócsapat szereplése utáni vagyoni értékű jogok testesítenek meg.