Szigorítani kell a magyar labdarúgó válogatott mérkőzéseire a beléptetési szabályokat – többek között erről is beszélt Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) az M4 Sportnak adott interjújában.

Az MLSZ elnöke kijelentette, bár végleges döntés még nincs, de valószínűleg a Ferencvárosnál alkalmazott vénaszkenneres gyakorlat lép majd érvénybe a válogatott találkozókon is, valamint további kamerákat szerelnek fel a Puskás Arénánál. A sportvezető kijelentette, nincs mit tenni, hiszen egy-egy zárt kapus mérkőzés 200 millió forintos bevételkiesést jelent az MLSZ-nek, és ehhez jön még az adott esetben 100-200 ezer svájci frankos pénzbüntetés.

Mindenki az MLSZ-től várja a megoldást, én azonban inkább a nézőktől. Itt pár száz emberről van szó, akik miatt a másik hatvanezer nem tud kimenni. És hozzá kell tennem, hogy az ultrák zöme is úgy viselkedik, ahogyan kell

– mondta Csányi Sándor.

Fotó: Illyés Tibor

Hozzátette: ugyanakkor a rasszizmussal és a homofóbiával szemben zéró tolerancia van érvényben, minden más esetben súlyoz a fegyelmi bizottság. Csányi szerint ugyan nem szabályellenes, de a nemzetközi szövetségeknél "kétségtelenül rosszul mutat" az ultracsoport által a mérkőzéseken viselt fekete póló, hiszen ezt korábbi történelmi eseményekkel azonosítják, így a jóindulatot "nem sikerül növelni az irányunkban".

Az interjúban az MLSZ elnöke kitért arra is, hogy a másodosztály színvonalának javulását várja a létszámcsökkentéstől (az MLSZ két lépcsőben 20-ról 16 együttesre csökkenti az NB II mezőnyét a 2024/25-ös idényre),

a válogatottól tisztes helytállást remél a Nemzetek Ligájában, illetve beszélt a FIFA-nak arról a tervéről is, amely szerint kétévente rendezné meg a világbajnokságot. Szerinte – és az európai szövetségek véleménye alapján is – ez anyagilag és színvonalában is tönkretenné a kontinentális futballt. Úgy vélte, ez a dolog már eldőlt és marad a régi, négyévenkénti rendszer.