Bocsánatot kért a Raith Rovers skót másodosztályú focicsapat vezetősége a szurkolóiktól, miután kiderült: egy nemi erőszak miatt bíróság előtt állt játékost szerződtettek a januári átigazolási szezonban.

A 32 éves, korábbi skót válogatott labdarúgó, David Goodwillie leigazolásának hírére a klubnál ugyanis óriási tiltakozási hullám kezdődött.

Sokan jelezték a csapat vezetőségének Goodwillie szégyenletes múltját, mely szerint nemi erőszak miatt bíróság előtt állt még 2017-ben. Bár bűncselekmény hiányában nem emeltek ellene vádat, de polgári peres eljárás során pénzbüntetésre ítélték a focistát és egy akkori csapattársát, aki később teljesen visszavonult a játéktól.

Fotó: Ross MacDonald - SNS Group

Azóta alacsonyabb osztályokban játszott, a Raith Rovers pedig úgy gondolta, vele erősíti meg keretét. Hogy tudtak-e a múltjáról, arról nincs információ, bár mivel az ügy Goodwillie Wikipedia-oldalán is olvasható, nem lehetett nehéz utánanézni. Ennek ellenére nem gondoltak viszont bele abba, hogy milyen ellenállást vált ki ez a lépés. A klub több szponzora azonnal felmondta a támogatói szerződését és a vezetőségből is lemondott két ember, de még skót politikusok is felszólaltak az igazolás ellen – írja a Sky News című híroldal.

A klub ezért csütörtökön kénytelen volt közleményt kiadni, amelyben elnézést kértek és leszögezték: Goodwillie soha az életben nem lép pályára a Raith Rovers színeiben.

Arról viszont egyelőre nem tudni, hogy mi lesz a focistával, hiszen aláírta a szerződést a gárdával. A klub vezetősége most tárgyalást kezdeményez vele, hogy várhatóan egy mindenki számára megfelelő döntés szülessen.