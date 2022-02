Az egykori kosárlabdasztár, Shaquille O’Neal visszavonulása óta az üzleti életben vetette meg a lábát, és sokrétű portfóliót épített ki számos különféle vállalkozással. 2013-ban részesedést vásárolt az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Sacramento Kingsben, amivel a klub kisebbségi tulajdonosa lett.

Most azonban fájó szívvel, de el kellett adnia a tulajdonrészét a Kingsben, mivel egy olyan új üzletbe fog, ami összeegyeztethetetlen azzal, hogy klubtulajdonos legyen. „Shaq” a sportfogadás világába evez, az új üzleti törekvése, hogy a Wynnbet márkapartnere legyen. Érthető módon azonban nem lehet klubtulajdonos az NBA-ban, miközben egy sportfogadásokat bonyolító cégben is érdekelt, hiszen fennállna az az összeférhetetlenség, hogy akár saját csapata mérkőzéseire is fogadhatna.

Fotó: DPPI via AFP

Shaq a közösségi médiában jelentette be, hogy megvált tulajdonhányadától a sacramentói egyesületben, megköszönve minden érintettnek a közös munkát.

A 49 éves egykori NBA-sztár jókora haszonra számíthat, hiszen a Kingsben való szerepvállalása óta a klub értéke 2,5-szeresére ugrott.

Ellentmondásosan nyilatkozik vakcinaügyben

Világszerte megosztja a sportolókat a kötelező oltás kérdése. Elég, ha csak az idén januári ausztrál nyílt teniszbajnokságra gondolunk, ahol a címvédő és világelső Novak Djokovic azért nem ragadhatott ütőt, mert nem vette fel a koronavírus elleni oltásokat.

Az NBA-nek is megvan a maga Djokovica. Kyrie Irving, a Brooklyn Nets hétszeres All Star-válogatott kosárlabdázója nem engedi beoltani magát koronavírus ellen, márpedig a New York-i előírások szerint minden sportolónak, aki közönség előtt szerepel, legalább egy oltással rendelkeznie kell. Mivel Irving nem felel meg ennek a kritériumnak, a Nets vezetése sokáig egyáltalán nem számított rá, de a sok sérülés miatt december közepétől előbb az edzéseket kezdhette el a csapattal, majd január 5-én mérkőzésen is pályára léphetett.

Irving a hazai meccseken, illetve egyéb New York-i találkozókon továbbra is ott lehet a pályára. Csupán néhány helyen tud oltatlanként a csapat segítségére lenni – eddig mindössze négy idegenbeli mérkőzésen játszott a szezonban –, ezeken átlagban 20 pontot dobott.

Fotó: AFP

Shaquille O’Neal az üggyel kapcsolatban ellentmondásosan nyilatkozott. Januárban még arra szólította fel Irvinget, hogy „legyen önzetlen”, mivel a csapatnak szüksége van rá. Hozzátette, hogy a Brooklyn Netsnek az ügyhöz való viszonyulását sem érti, hogy miért engedélyezik Irving távollétét. Shaq még azt is megpendítette, hogyha Irving csapattársa lenne, bizony könnyen lehet, hogy még a keze is eljárna vele szemben.

„Ebben a szakmában néha önzetlennek kell lenni. Amikor játékosként rájöttem arra, hogy ez az egész nemcsak rólam szól, hanem a csapatról is, akkor elkezdtünk nyerni. Mindenki aggályát megértem, de én felvettem az oltást, mert nem szeretném megbetegíteni az anyámat, a testvéreimet és a körülöttem lévőket. Tudom, hogy az emberek azt mondják, túl gyorsan lett oltóanyag a koronavírus ellen, és hogy biztonságos-e. De nem csak magunkra kell gondolnunk” – fejtette ki O’Neal még tavaly szeptemberben az USA Today műsorában.

A múlt héten viszont már más húrokat pendített meg, és engedékenyebb hangot ütött meg azokkal szemben, akik nem veszik fel az oltást. Saját, The Big Podcast címet viselő műsorában kifejtette, ellenzi, hogy oltáshoz kötik a munkavégzést.

Nem szabad olyasmire rákényszeríteni az embereket, amit nem akarnak. Senkit nem szabad arra kényszeríteni, hogy válasszon a munkája és az oltás között

– mondta.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Még a gorillák is félnek tőle

Shaquille O’Neal az üzleti élet mellett a közösségi médiában is igencsak aktív. Gyakran oszt meg tartalmakat, mint például Shakirávál közös táncát, és ahogy a fentiek mutatják, gyakran hallatja a hangját közéleti témákban is.

Hétfőn arról értekezett saját podcastjében, hogy megrémülnek tőle a gorillák, fenyegetésnek érzik, és verekedni akarnak vele.

„A világ összes állatkertjében jártam már, és minden alkalommal, amikor a gorillákhoz érek, úgy néznek rám, hogy azt gondolják, hé, haver, neked hol van a bundád? Látom, hogy arra gondolnak, mit csinálok én itt bent, ha te kint vagy. Megőrülnek, amint meglátnak” – mondta.

Shaq szavait a miami állatkert kommunikációs igazgatója, Ron Magill is megerősítette, aki elmondta: a gorillák ilyenkor tényleg megrémülnek O’Neal látványától, mivel arra gondolnak, hogy át akarja venni az alfahím szerepét. Emiatt pedig két lábra állnak és megpróbálnak minél nagyobbnak és ijesztőbbnek tűnni.