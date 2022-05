Lassan 100 éves lesz a hazai kerékpárverseny, amely hét éve kapott újból hatalmas lendületet. Mára igazi, kontinentális körversennyé vált a Tour de Hongrie – hangsúlyozta a Világgazdaság podcastjában Eisenkrammer Károly főszervező.



Magyarország biztosította a helyszínét a Giro d’Italia rajtjának, valamint több szakaszának is, amely a világ leg­jelentősebb sporteseményei között szerepel, hiszen százmilliók köve­tik a televízión keresztül, és az inter­netes felületeken is hatalmas rajongótábora van. A világversenyek világában ez kihagyhatatlan esemény, így az európai szurkolók hatalmas számban indultak meg Magyarországra, és a hazai rajongók több százezres jelenléte is bizonyította, hogy mekkora hagyománya és vonzereje van ennek a versenynek. Rengetegen látták Magyarországot a terjedelmes közvetítésekben. Ez felér bármilyen országimázs-építő kampánnyal – így vonta meg a mérlegét a Giro d’Italia magyar vonatkozásának Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie főszervezője. Hozzátette: a lehető legjobb, mondhatni, történelmi időben érkezett hozzánk a Grande Partenza.

Nagy kerékpárboom van, már amatőrversenyeken is tömegek vesznek részt. Ugyanakkor több támogatásra lenne szükség, hiszen alapvetően költséges sport a verseny-kerékpározás. Egy-két millió forint csak a bringa, félmillió az alkatrész, nem beszélve a folyamatos szervizelésről.

A szakértő a magyar versennyel kapcsolatosan ismertette, hogy lassan 100 éves lesz a nagy kerékpáros vetélkedő, amely hét éve kapott újból hatalmas lendületet. Mára igazi, kontinentális körversennyé vált, ugyanazokkal a csapatokkal, versenyzőkkel találkozhatunk hazánkban, mint akik Olasz- vagy Franciarországban felbukkannak. Egyébként a Tour de France mintáját követő Tour de Hongrie úgynevezett első kategóriás minősítésű futammá vált, ami azt is jelenti, hogy már nem a szimpátián vagy a jóindulaton múlik, ki indulhat, melyik csapat, hanem az UCI, vagyis a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség jóváhagyásán. Azaz, hivatalos, profi csapatok indulhatnak a magyar bajnokságon is, csakúgy, mint a Lajtán túli nagy rangadókon. Gyakorlatilag az első kategóriás tusa azt is jelenti, hogy feljebb már nem lehet lépni. Ugyanakkor még nehezebb fenntartani a magas színvonalat, újból és újból beletenni abba a lelkesedést – fűzte hozzá végezetül Eisenkrammer Károly.