Ha az újonnan felálló kabinetnek több ideje lett volna, elképzelhető, hogy a jövő évi elit-világbajnokság megrendezéshez szükséges hiányzó kormánygarancia is befut – véli Sipos Levente, a Magyar Jégkorongszövetség főtitkára. A Nemzeti Sportnak adott interjújában hozzátette, mivel a pályázat elbírálásakor ismert volt, hogy napokon belül nem pusztán a sportért felelős államtitkár személye fog megváltozni, de a sportirányítás is másik minisztérium alá kerül, illetve átalakul a területtel foglalkozó kormányzati struktúra is, lényegében egy államigazgatási vákuumban találták magunkat, pont a számukra legkritikusabb időben.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Ezek fényében sajnos nem lehetett mást tenni, mint értesíteni az érintetteket, hogy a magyar állam nem tud helytállni. Bár az új kabinettel folytatott másnapi személyes egyeztetések ígéretesek voltak, mire szerda délután Tamperébe értünk, megtudtuk, hogy az IIHF elnöksége órákig tartó tanácskozás után arra a következtetésre jutott, mi már nem szállhatunk ringbe a csütörtöki prezentációs körben

– árulta el Sipos Levente. Megjegyezte, sok támogatójuk volt, mert a helyszíni bejárás alatt a modern és óriási létesítménnyel, az MVM Dome-mal, valamint a két főváros, Budapest és Ljubljana turisztikai vonzerejével eléggé csábító alternatívát jelentettek a szokásos rendezőkhöz képest.

Arra a felvetésre, miszerint számos drága világesemény megrendezése után aprópénznek tűnhet az igényelt 2,6 milliárd forint, főleg a várható nyereség tükrében, a főtitkár azt felelte, a többi rendezvényről nincs információjuk, ám az igaz, hogy ezzel a világbajnoksággal kapcsolatban

elvégezték a szükséges gazdasági elemzést, és meggyőződésük szerint nyereséget hozott volna, nem csupán nemzetgazdasági, hanem már közvetlen projekt szinten is.

„Nem gondolom, hogy meggyőzhetetlen lett volna a kormányzat, egyszerűen egy ilyen projektre a hatályos kormányrendeletben leírt kötelező folyamat időigénye jóval hosszabb, mint ami most rendelkezésre állt" – mutatott rá Sipos Levente, aki arról is beszélt, hogy többféle számolás és forgatókönyv mérlegelésével adódott egy konzervatívnak gondolt, bruttó 11 milliárd forint körüli költségvetés, ebben az esetben az említett támogatással együtt számolva lett volna nullszaldós az esemény. Ebben a verzióban azonban szerintük voltak tartalékok a bevételek és a költségek oldalán egyaránt.

A főtitkár teljesen légből kapottnak nevezte azokat a pletykákat, amelyek szerint azért léptünk vissza a rendezéstől, mert az oroszokat és a fehéroroszokat várhatóan a jövő évi vb-n sem engedik majd indulni,

ilyen megfontolás soha semmilyen formában nem merült fel. Hozzátette, a jövőben ismét pályáznának az elit-világbajnokság megrendezésére, ezt a nemzetközi szövetség is támogatná.