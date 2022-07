Szinte lehetetlen vízi beállóhelyet szerezni a Balatonnál, a legjobb esetben is csak egy végeláthatatlan várólistára tud felkerülni egy új hajótulajdonos. Abból, hogy az elmúlt években a Covid miatt egyre népszerűbbé vált a Balaton, a magyar vitorlázás is tud profitálni, ugyanis sokan ismerkedtek meg a hajózással az elmúlt időszakban – mondta a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke, a BDO Magyarország ügyvezető igazgatója, Gerendy Zoltán. Szerinteévente nagyjából száz darab új hajót adnak el a hazai forgalmazók, és ehhez jön még száz-százötven darab használt importvitorlás is. Nagyjából kilencezer kikötői hely áll rendelkezésre a Balatonnál, az elmúlt években számottevű bővítések voltak,ám egy teljesen új kikötő építése igen költséges és a számtalan engedély miatt nehézkes is.

A vitorlásszövetség első embere szerint a következő években nem lesz tér a nagyhajó-park jelentős növelésére, de a kisebb, sólyázható vitorlások száma végtelenül nőhet. Azért, hogy egyre többen ismerkedjenek meg a vitorlázással, a szövetség párbeszédet kezdeményezett a horgászokat tömörítő szervezettel, hogy a már meglévő, kisebb csónakkikötőket közösen fejlesszék tovább.