November 19-én, egy nappal a katari labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt rendezték volna Szentpéterváron az Oroszország–Bosznia-Hercegovina barátságos találkozót, amelyet hétfőn a bosnyák szövetség lemondott.

Edin Dzekónak (balra) is nagy szerepe volt abban, hogy a bosnyákoknak elmarad az oroszok elleni idegenbeli meccse.

Fotó: Elvis Barukcic / AFP

Az angol nyelven is elérhető közlemény az okokról nem számol be, sőt, kiemeli, hogy egy másik időpontban még sor kerülhet a meccsre. A bosnyákok valószínűleg azért döntöttek a halasztás mellett, mert a sportág nemzetközi szereplői mellett politikusok, vezetők, de még válogatott játékosai is kritizálták a szervezetet azért, mert két hónappal ezelőtt lekötötte a mérkőzést az oroszokkal.

Erről Bosznia egyik legnagyobb sztárja, csapatkapitánya, az olasz Interben futballozó Edin Dzeko a Klix nevű bosnyák portálnak már szeptember elején kifejtette a véleményét:

Sajnos nem én döntöm el, kivel játszik a válogatott, ám az álláspontom egyértelmű, nem akarok részese lenni egy ilyen mérkőzésnek, miközben ártatlan embereket gyilkolnak – ezzel a szövetség vezetői is tisztában vannak. Szolidaritást vállalok az ukrán néppel ezekben a nehéz időkben.

Az Európai Labdarúgó-szövetségnek (UEFA) nincs és nem volt jogköre ahhoz, hogy megtiltsa az összecsapás megrendezését, ám gyanítható, hogy a háttérben kifejezte a nemtetszését.

Bosznia-Hercegovina lett volna az első európai válogatott, amelyik megmérkőzik az oroszokkal azóta, hogy Oroszország sportolóit, klubjait és nemzeti csapatait kitiltották a nemzetközi porondról az Ukrajna ellen februárban indított háború miatt.

A vb-pótkvalifikációt is ebből az okból kifolyólag elbukó Oroszország legutóbb tavaly novemberben játszott tétmeccset, amikor 1-0-ra kikapott Horvátország vendégeként világbajnoki selejtezőn. Ezután Kirgizisztánban lépett pályára szeptember végén, és 2-1-re nyert. Novemberben a világbajnoki résztvevő Iránnal van még idénre lekötve barátságos mérkőzésük az oroszoknak.