Sajtóhírek szerint a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann kihagyhatja csapata keretéből a Nationalelf és a Bayern München egyik legnagyobb sztárját, Leon Goretzkát – adta hírül a Bild. A 29 éves középpályás eddig 57 mérkőzésen lépett pályára Németország színeiben, és ezeken 14 gólt szerzett. Legutóbbi válogatott gólját éppen Magyarország ellen szerezte 2021. június 23-án, a 2020-as Európa-bajnokság csoportmeccsén. Azzal a találattal lett 2-2 a végeredmény, ami Marco Rossi csapata búcsúját jelentette.

Leon Goretzka a német válogatott egyik legnagyobb sztárja.

Fotó: Federico Gambarini / DPA / AFP

Goretzka kihagyása sokakat meglepetésként ért, ugyanis az önmagához képest nem túl erős szezont futó Bayernnél egyre inkább formába lendült az utóbbi hetekben. A Mainz elleni 8-1-es győzelemből két góllal és két gólpasszal vette ki a részét, és a Lazio ellen 3-0-ra megnyert Bajnokok Ligája-mérkőzésen is csapata egyik vezére volt.

A válogatottban azonban parkolópályára kerülhet, a hírek szerint a hazai rendezésű kontinensviadal előtti fontos felkészülési mérkőzésekről hiányozni fog. A német csapat március 23-án Franciaország, március 26-án pedig Hollandia ellen lép pályára. Helyettese klubtársa, a 19 éves Aleksandar Pavlovic lehet. A fiatal védekező középpályás 2023-ban mutatkozott be a Bayernben, és kétszer pályára lépett a német U20-as válogatottban is, a felnőtteknél azonban még nem lépett pályára. Pavlovic, bár Münchenben született, szerb származású, így akár Szerbia válogatottjában is pályára léphetne. Behívása emiatt is fontos, mivel a szintén Eb-résztvevő szerbek is szívesen látnák válogatottjukban a jövő egyik nagy reménységét.

Az irányadó Transfermarkt szerint Goreztka piaci értéke 40 millió euró, Pavlovicé pedig 2 millió euró. Az utóbbi játékos esetében a válogatott szereplés jócskán felsrófolhatja az értéket.

Érdekesség, hogy korábban maga Leon Goretzka is úgy nyilatkozott, hogy Pavlovicot szívesen látná a Nationalelfben. „Ezt a döntést mindenkinek magának kell meghoznia. Azonban ha tanácsot adhatnék Aleksnek, akkor a helyében a német csapatot választanám. Nagy rajongója vagyok, teljesen felszabadultan játszik. Látszik rajta, hogy minden másodpercet élvez” – mondta klubtársáról Goretzka.

A német válogatott a hazai Európa-bajnokságon az A-csoportban lép majd pályára. A június 14-i, Skócia elleni nyitómeccse után, a második fordulóban június 19-én Stuttgartban fogadja Marco Rossi válogatottját.