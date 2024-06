Foci-Eb 2024: előkerült egy fotó, amely megváltoztathatta volna a német–magyar végkimenetelét

Továbbra is téma a nemzetközi sportsajtóban Danny Makkelie játékvezető szerdai teljesítménye a labdarúgó-Európa-bajnokságon. A holland játékvezetőnek elsősorban azt róják fel, hogy nem ítélt szabálytalanságot a házigazda Németország első gólja előtt, amikor a németek csapatkapitánya, Ilkay Gündogan hátulról felöklelte a magyar kapu előtt előnyösebb pozícióban lévő hátvédet, Orbán Willit, majd a végén nem fújt be egy egyértelműnek tűnő tizenegyest Magyarország javára, amely így 2-0-ra elveszítette második csoportmérkőzését. A NOS TV által kimerevített fotón tökéletesen látszik, Gündogan nemcsak a felső testével, hanem a lábával is akadályozta Orbánt. A meccsről készült összefoglalót itt nézheti meg.

Foci-Eb 2024: a fotón is jól látszik, Gündogan szabálytalankodott Orbánnal az első német gól előtt / Fotó: NOS TV

A fenti bírói döntések sokba kerülhetnek nekünk a végelszámolásnál, mert a magyar válogatott a két vereség ellenére is továbbjuthat a nyolcaddöntőbe – ehhez vasárnap minél több góllal le kell győznie Skóciát. A lebonyolítás értelmében ugyanis a hat csoportharmadik közül a legjobb négy folytathatja a kieséses rendszerben.

A mieink esélyét ugyanakkor nagyban befolyásolja, hogy:

a két forduló alatt nulla pontot gyűjtöttek,

5 gólt kaptak,

1-et rúgtak, vagyis

jócskán mínuszban (mínusz 4) van a gólkülönbségük.

A szerencse mindezek ellenére mellénk szegődhet, miután két csoportban is jó esély mutatkozik arra, hogy csak két pontja legyen a harmadiknak. Ehhez a következő eredményekre van szükség a záró körben:

Olaszország ne kapjon ki Horvátországtól, és a spanyolok ne veszítsenek az albánok ellen, miközben Anglia győzze le Szlovéniát, Dánia pedig Szerbiát.

Fontos kiemelni, hogy e matematika csak akkor érvényes, ha Szoboszlai Dominikék megverik a skótokat.

Az állás

1. Németország 2 2 – – 7-1 6 pont – továbbjutott

2. Svájc 2 1 1 – 4-2 4

3. Skócia 2 – 1 1 2-6 1

4. MAGYARORSZÁG 2 – – 2 1-5 0

A csoport további programja:

3. forduló (vasárnap):

Skócia–MAGYARORSZÁG, Stuttgart 21.00

Svájc–Németország, Frankfurt 21.00

Európa-bajnokság, Németország, csoportkör:

D csoport, 2. forduló:

Lengyelország–Ausztria, Berlin, 18.00

Hollandia–Franciaország, Lipcse, 21.00

E csoport, 2. forduló:

Szlovákia–Ukrajna, Düsseldorf 15.00