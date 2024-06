Új csapatot kereshet magának a csapattársával karambolozó Ocon

Nem várt izgalmakat hozott a május végi monacói Forma–1-es nagydíj, hiszen az elmúlt években egyeduralkodó, és immár háromszoros világbajnok holland Max Verstappennek nemcsak a győzelemre nem volt reális esélye, hanem még a dobogó sem volt elérhető számára, végül csak a hatodik helyen intette le őt a kockás zászló. A futamot a Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc nyerte, de majdnem ennyit beszéltek a verseny után az első körben történt balesetekről is, amelyen közül Esteban Ocon kiesése borzolta leginkább a kedélyeket.

Esteban Ocon a 2024-es szezon végén elköszön az Alpinetól / Fotó: Jakub Porzycki / NurPhoto / AFP

Az egyik, nagy sajtóvisszhangot kiváltó incidens az Alpine két versenyzője, az egyaránt francia Pierre Gasly és Esteban Ocon koccanása volt. Utóbbi pilóta figyelmetlensége miatt a két autó összeért, Ocon számára véget ért a verseny, Gasly pedig egy kör hátránnyal az éppen még pontszerző tizedik helyen zárt. Az Alpine idei autója messze elmaradt a várakozásoktól. A két pilóta az eddigi nyolc futamból csupán 1-1 pontot gyűjtött, és a csapat a megszerzett két pontjával csupán a nulla pontos Kick Saubert megelőzve az utolsó előtti helyen áll a konstruktőrök között.

A rázúduló tömérdek negatív kritika után Ocon csalódottan nyilatkozott a Forma–1 hivatalos honlapjának. A francia pilóta elmondta, hogy elszomorította a sok gyalázkodás, amit a csapattársával történt ütközése után kapott, de megerősítette, hogy a június 9-i, Montrealban megrendezendő kanadai nagydíjon is az Alpine színeiben indul, és mindent megtesz a jó szereplésért. Persze nem lesz könnyű dolga, mert a nem annyira versenyképes autó mellett még egy 5 rajthelyes büntetéssel is számolni kell, amit baleset okozása miatt kapott.

„Sok ember kemény munkájának, támogatásának és áldozatvállalásának köszönhetően 2016-os debütálásom óta eddig több mint 140 nagydíjon indultam. Mindig is kemény versenyző voltam, és mint a legtöbb pilótának, nekem is voltak kisebb incidenseim. Nem vagyunk robotok! Sportolók vagyunk, akik minden nap a határainkat feszegetjük, hogy elérjük álmainkat, a futamgyőzelmeket. Az F1 egy olyan sport, ahol az érzelmek magasra csapnak, és a szenvedélyek mélyre hatolnak” – nyilatkozta Esteban Ocon.

A közösségi médiában nyilvánosan is elnézést kért a balesetért a csapattársától, a csapattól, és a szurkolóktól egyaránt. Hozzátette, hogy tiszteli Gaslyt, akit jó versenyzőnek tart. És immár teljes erőbedobással a következő versenyre fókuszál.

Azonban az év hátralévő versenyein nemcsak a pontszerzésért kell megküzdenie, hanem a jövőjéért is. Az Alpine ugyanis a hét elején bejelentette, hogy nem hosszabbítja meg Esteban Ocon év végén lejáró szerződését, és a 2025-ös szezonra új csapattársat keresnek Gasly mellé. A francia tulajdonú, Renault motorokkal versenyző csapat az indoklásban úgy fogalmazott, hogy Ocon távozása nem az előző futamon történt baleset következménye, attól függetlenül döntöttek így.

A 27 éves pilóta 2016-ban debütált a száguldó cirkuszban. A jelenlegi csapatánál 2020 óta versenyez, és öt szezon alatt három dobogós helyezést szerzett. Pályafutása első, és eddig egyetlen futamgyőzelmét 2021-ben a Magyar Nagydíjon szerezte. Legutóbb épp tavaly Monte Carlóban állhatott fel a dobogóra, amikor a harmadik helyen zárt.

Természetesen a bejelentés után egyből beindultak a pletykák a paddockban Ocon következő csapatával, és az Alpine 2025-ös lehetséges felállásával kapcsolatban. A francia istállónál minden bizonnyal marad Gasly. A másik ülésre több opciója is van a csapatnak, egyikük a korábban a csapat utánpótlásában szereplő, jelenleg az egyik Saubert vezető kínai Csou Kuan-jü, akit sokan a fő esélyesnek tartanak. Ugyanakkor szóba jöhet a jelenlegi tartalékpilóta, az ausztrál Jack Doohan, valamint az Alpine hosszú távú versenyautózásban (WEC) induló csapatának tagja, Mick Schumacher is. Csou érkezése szponzori szempontból sem lenne utolsó a franciák számára, ugyanis a Forma-1 egyetlen kínai versenyzője sok kínai támogatót tudhat a háta mögött, többek közötti a Geely autógyártót is.

Esteban Ocon jövője is kérdésessé, őt az amerikai Haas istállóval boronálták össze. A tengerentúli gárda versenyautóit idén a német Hülkenbeg és a dán Kevin Magnussen vezetik, azonban Hülkenberg biztosan elhagyja a csapatot, miután több évre aláírt a Sauberhez, és egyelőre a dán pilóta sem kapott új kontraktust jövő évre. A pletykák szerint már a nyáron kiderülhet, melyik lesz Ocon következő csapata.