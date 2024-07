Foci-Eb 2024: hétfőn egy nagy esélyes számára véget ér az Európa-bajnokság

A vasárnapi, papírforma-továbbjutásokat hozó két mérkőzés után újabb két nyolcaddöntővel folytatódik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hétfői program ráadásul igazi csemege lehet a szurkolók számára, ugyanis az idei foci-Eb több nagy esélyese is pályára lép.

Franciaország és Belgium nyolcaddöntőjével folytatódik a foci-Eb / Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

Délután 18.00-kor Düsseldorfban Franciaország és Belgium rangadójával indul a program. A francia csapat 2018-ban világbajnok, 2022-ben vb-ezüstérmes volt, és a 2016-os hazai kontinenstornán is döntőt játszhatott. Didier Deschamps csapata ezúttal is az Eb egyik nagy esélyese, azonban eddig nem nyújtottak meggyőző teljesítményt. Az első meccsen Ausztriát ugyan legyőzték 1-0-ra egy osztrák öngóllal, majd két döntetlen következett: a csoportrangadón Hollandiával, az utolsó fordulóban pedig a már biztos kieső Lengyelországgal ikszeltek. Bár a második helyen jutottak tovább, akciógólt még nem szereztek a kontinenstornán (Kylian Mbappé tizenegyesből talált be a lengyelek ellen).

A hétfői ellenfeleik, a belgák sem voltak túl meggyőzőek eddig. Szlovákia ellen vereséggel kezdtek, Romániát 2-0-ra legyőzték, majd egy gólnélküli döntetlent játszottak Ukrajnával. A két csoportmásodik csapat találkozója a nevek alapján igazi rangadónak ígérkezik, a továbbjutáshoz azonban mindegyiküknek jobb játékkal kell előrukkolniuk, mint az Eb eddigi részében.

A 21.00-kor kezdődő meccsen egy másik nagy esélyes is pályára lép: a 2016-os győztes Portugália. A luzitánok simán nyerték meg az F-csoportot, azonban az utolsó meccsen emlékezetes módon vereséget szenvedtek Georgiától. A szlovén csapat a magyarok kárára, negyedik legjobb csoportharmadikként éppen bejutott a 16 közé. A Frankfurtban lejátszandó mérkőzésen délnyugati szomszédaink mellett szól, hogy az idei foci-Eb-n még nem szenvedtek vereséget, a csoportkörből három döntetlennel jutottak tovább, többek között Angliának is beletört a bicskája a Jan Oblak által irányított védelembe.

A hétfői két nyolcaddöntő győztesei ráadásul egymással találkoznak majd a legjobb nyolc között, arra a negyeddöntőre július 5-én, pénteken kerül sor.