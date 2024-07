Idén is zsebbe nyúlós a büfé a Hungaroringen – ennyibe kerül a lángos és a kávé

A pénteki szabadedzésekkel a pályán is kezdetét veszi a 39. Forma–1-es Magyar Nagydíj. Ennélfogva szurkolók tízezrei – a hétvége egészét nézve pedig százezrek – veszik, vették célba a Hungaroringet. Aki viszont nem készült előre, számítson arra, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha jól akar lakni. A szokásos hungaroringi büfé-körképből ugyanis az körvonalazódott ki, hogy ezúttal is több ezer forintba kerülhet egy kiadósabb ebéd − számolt be róla a vezess.hu.

Jó hír a látogatóknak, hogy nem kötelező helyben élelmiszert vásárolniuk / Fotó: Alessio Morgese / NurPhoto / AFP

Az árak nem csökkentek tavalyhoz képest. Egyes slágerételeknél kellemetlenül érheti a kilátogatókat az áremelkedés: a hamburger immáron 3200 helyett 3500 forintról indul, de jócskán nőtt a lángos ára is: a sima 1200 helyett 1600, a sajtos vagy tejfölös 1900 helyett 2200, míg az örökzöld sajtos-tejfölös 2500 helyett 2800-2900 forintba kerül. Legalább ennyire fájónak hangzik, hogy

egy szelet pizzáért 2700 forintot kérnek el,

míg kávét 1300 forinttól, üdítőt 1150 forintért, fél liter dobozos sört pedig 1950 forintért kaphatunk.

A drágulás hátterében közrejátszanak a vélhetően kiemelkedő bérleti díjak és az esemény jellege is, ugyanakkor jó hír, hogy nem kötelező a helyben fogyasztás.