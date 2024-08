A vízben dől el több magyar érem sorsa, öttusázóink is folytatják a küzdelmet – a magyarok pénteki programja

A végéhez közeledik a párizsi olimpia, de a hátralévő három napban is számos magyar érem-, sőt aranyesélyes magyar sportolónak szurkolhatunk. Pénteken már a döntőért ugranak medencébe férfi vízilabdázóink, de a kajak-kenusokra is fontos futamok várnak. Atlétikában, birkózásban, nyílt vízi úszásban, öttusában és tekvondóban is érdekeltek a versenyzőink.

Vogel Soma (pirosban) bravúrjai aranyat érhetnek a párizsi olimpián / Fotó: Andreas Solaro / AFP

Atlétika (Stade de France)

10.00: női hétpróba (Krizsán Xénia, Nemes Rita – távolugrás, gerelyhajítás)

Birkózás (Mars-mező Aréna)

11.00: szabadfogás 125 kilogramm nyolcaddöntő (Ligeti Dániel–Ashton Adeyemi Amin Mutuwa, nigériai); negyeddöntő

18.15: szabadfogás 125 kilogramm elődöntő

Kajak-kenu (Vaires-sur-marne-i pálya)

10.40: női C–2500 méter, középfutam (Kiss Ágnes, Nagy Bianka)

10.50: női K–2500 méter, középfutam (Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra – 10.50; Pupp Noémi, Fojt Sára – 11.00)

11.10: férfi K–2500 méter, középfutam (Nádas Bence, Tótka Sándor és Kopasz Bálint, Varga Ádám)

11.40: férfi C–11000 méter, középfutam (Adolf Balázs; Fejes Dániel)

Nyílt vízi úszás (III. Sándor híd)

7.30: férfi 10 kilométeres verseny (Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid)

Öttusa (Versailles-i kastély)

13.00: férfi elődöntő (Bőhm Csaba, Szép Balázs) – A csoport 13.00, B csoport 17.00

Tekvondó (Grand Palais)

9.10: női 67 kilogramm, nyolcaddöntő (Márton Viviana–Ruth Gbagbi, elefántcsontparti – 9.33)

Vízilabda (Paris La Défense Aréna)

férfi elődöntő:

19.35: Magyarország–Horvátország