Olimpia 2036: egy pályázó máris kieshet, nőnek az esélyeink

Az Indiai Olimpiai Bizottság (IOB) elnökével, PT Ushával szemben kezdeményezett bizalmatlansági szavazás, illetve az IOB vezetésében kialakult válság veszélyezteti az ország 2036-os ötkarikás kandidálását.

A párizsi megnyitó 2024-ben / Fotó: Lionel Bonaventure / POOL / AFP

Az IOB élére első nőként két éve megválasztott Usha az ellene felhozott vádak szerint alapszabályba ütköző módon irányítja a szervezetet és helytelen pénzügyi gazdálkodást vezet. Ellenfelei szerint legalább 2,8 millió eurónak megfelelő kárt okozott különféle megállapodásaival. Usha határozottan tagadta és alaptalannak nevezte a vádakat.

A bizalmatlansági szavazás jövő pénteken lesz, az elnökség 15 tagjából 12-en a leváltását szorgalmazzák az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldal beszámolója szerint. A konfliktus miatt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) felfüggesztette a működéshez nélkülözhetetlen szolidaritási támogatás folyósítását.

A rendezetlen helyzet veszélyezteti India 2036-os olimpiai rendezésre vonatkozó pályázatát.

A tizenkét év múlva esedékes nyári olimpia házigazda szerepére többen is érdeklődnek. India mellett már kinyilvánította szándékát többek között Lengyelország, a chilei Santiago, Isztambul, Doha, két spanyol város, Barcelona és Madrid is, valamint Nusantara, Indonézia új fővárosa. A lehetséges pályázók sorában ott van Budapest is. A párizsi játékok után 2028-ban Los Angeles, 2032-ben pedig az ausztráliai Brisbane lesz a házigazda.