Kiderült, ki lesz Milák Kristóf edzője

Kapcsolattartót jelölt ki Milák Kristóffal a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ), aki folyamatosan tájékoztat a kétszeres olimpia bajnok felkészüléséről és igényeivel – erről egyeztek meg Milák Kristóf egyesületével, a Budapesti Honvéddal, azzal a szándékkal, hogy új alapokra helyezzék a kapcsolatot a párizsi olimpiát megelőző "turbulens időszakot" követően.

A Magyar Úszó Szövetség megnevezte Milák Kristóf új edzőjét, rendezték a kapcsolatot, mondják Fotó: AFP

Az oimpiai bajnok új edzője Szabó Álmos

A szövetség közleményéből az is kiderül, hogy az úszó Szabó Álmos irányítása alatt készül a következő versenyekre, és hamarosan feláll egy őt segítő szakmai stáb is. Szabó Álmos hamarosan összeállítja a jövő nyárig szóló felkészülési és versenyprogramot, amelyet a szövetség "teljes mértékben támogatni kíván".

Az egyeztetések alapján abban maradtunk, hogy Kristóf nem áll rajthoz a decemberi, budapesti rövidpályás világbajnokságon, a felkészülésének fókuszában a 2025-ös, szingapúri világbajnokság áll, amelyen hasonló eredményeket szeretne elérni, mint 2022-ben, amikor utoljára szerepelt vébén

– idézik Wladár Sándort, a MÚSZ elnökét.

Szabó Álmos már korábban is felügyelte Kristóf edzéseit, amikor a korábbi mester, Virth Balázs a februári, dohai világbajnokságon járt csapatának többi tagjával.

Maga is úszó volt. Edzőként dolgozott a Jövő SC-nél és a Vasasnál is, ahol 2016 óta paraúszókkal foglalkozik. Tanítványa – mások mellett – a paralimpiai bajnok Illés Fanni és Pap Bianka is.