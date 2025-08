A világ legjobb stadionja épülne meg Manchesterben, feltéve, ha sikerül megállapodni

Máris kétségessé vált a Manchester United új stadionjáról szóló terveinek megvalósítása. Az idén márciusban bemutatott izgalmas projekt egy ingatlanügylet miatt akár meg is hiúsulhat.

A Manchester United idén márciusban mutatta be az új, 100 000 férőhelyes stadionjának lélegzetelállító tervét. Fotó: Northfoto/ZUMA Press/Cover Images

A Manchester United a világ legjobb stadionját ígérte

Az Old Trafford már 115 éve a United otthona, azonban a Glazer család tulajdonlása alatt rosszul karbantartott, elhasználódott stadiont vált. Legalábbis ezzel indokolta Ratcliffe a 2 milliárd fontos új, futurisztikus stadion megépítését. A látványtervek márciusi bemutatásakor Omar Berrada vezérigazgató még úgy nyilatkozott: „Klubként hosszú távú célunk, hogy a világ legjobb futballcsapata a világ legjobb stadionjában játsszon”.

A jelenlegi helyzetben azonban meglehetősen kétségessé vált a beruházás, ugyanis az új stadion helyszínét tulajdonló vállalat, a Freightliner 10-szer nagyobb összeget, 400 millió fontos követel a területért, mint amellyel a Manchester United eredetileg kalkulált (40-50 millió font).

A tárgyalások egyelőre zsákutcába jutottak, habár a United továbbra is bízik abban, hogy a projekt öt-hat éven belüli befejezésének ambiciózus ütemterve tartható. Az új stadion az Old Trafford mellett épülne fel. A tervek szerint, a létesítmény körül új lakó-, szabadidős és kiskereskedelmi területek kialakítása is megtörténne. A Ratcliffe által összehívott munkacsoport becslése szerint a projekt 7,3 milliárd fontot hozna a brit gazdaságnak, és 92 000 munkahelyet teremtene. A futurisztikus dizájnt a neves építész, Sir Norman Foster tervezte, aki többek közt olyan projektek mögött áll, mint a Gherkin; London híres felhőkarcolója, a berlini Reichstag dóm, a hongkongi nemzetközi repülőtér, és a HSBC Towert. Amint az új stadion elkészül, az Old Traffordot lebontanák.

Érdekes adalék, hogy az angol Manchester United labdarúgóklub jelenleg 1 milliárd font adóssággal rendelkezik, azt pedig még nem részletezték, hogyan kívánják finanszírozni a 2 milliárd fontosra becsült fejlesztést.

