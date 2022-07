Az Apple a napokban jelentette be, hogy érkezik a legújabb iOS 16 operációs rendszere. Az almás márka rajongóinak fantáziáját azonban az egyre közelebbi szeptemberi bemutató izgatja, amikor piacra kerül az új iPhone 14 – számolt be róla a Mashable.

Mint minden évben, ezúttal is számos találgatás, pletyka látott napvilágot arról, milyen lehet az új modell. A híresztelések egy része legtöbbször alaptalannak bizonyul, de néhány pletyka majdnem mindig beigazolódik. Azt azonban senki nem tudja, hogy az alábbiak közül ezúttal melyik lesz az.

Elbúcsúzhatunk az iPhone Minitől

Korábban éveken át piacra dobta a készülék kisebb verzióját az Apple. Most arról szólnak a hírek, hogy az iPhone 14-nek nem lesz mini változta.

Fotó: appleinsider

Még nagyobb kamera jöhet

Az almás márka kritikusai szerint az iPhone-ok kamerája már eddig is túl nagy helyet foglalt a készülék hátulján, ezt kifejezetten az iPhone 13 esetében kritizálták. Könnyen elképzelhető, hogy nekik is szóló fricskaként az új okostelefon kamerája még a korábbiaknál is nagyobb lesz.

Nem csupán a fizikai mérete, változik a kamerának, a hírek szerint akár 48 megapixeles is lehet.

Jobb lesz a slusszkulcs-funkció

A CarKey funkciót eredetileg 2020-ban vezettek be. Ez lehetővé teszi, hogy a telefon digitális autókulcsként funkcionáljon, és össze is lehet kötni az Apple Wallettel, így iPhone vagy Apple Watch segítségével ki tudja nyitni a telefon tulajdonosa az autóját. Ez a lehetőség több márkával is kompatibilis lesz, ráadásul az okostelefon tulajdonosa több autóját is össze tudja majd kötni okos eszközeivel.

Érkezik a lila iPhone

Az iPhone 14 várhatóan a korábbinál jóval szélesebb színskálán mozog majd, így kielégíti majd azoknak az igényeit is, akik már jóval korábban szerettek volna olyan színt választani, mint például a lila.

Mindig bekapcsolva lehet a képernyő

Az Apple legújabb készüléke felzárkózik az Androidhoz, az iPhone 14 okostelefonjára is megérkezhet a mindig bekapcsolt kijelző funkció. Bár azt meg kell jegyezni, hogy az akkumulátor gyorsabban merül, ha soha nem kapcsoljuk le készülékünk képernyőjét.

Felismeri arcunkat az új telefon

Egyes pletykák szerint a legújabb iPhone kijelző-oldali kamerája megkapja az arcfelismerő funkciót is. Így a szelfizés kedvelői számára újabb segítséggel kedveskedi az Apple.