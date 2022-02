A járvány előtti tengerparti charterjárat-forgalomnak a tavalyi egyharmad után az idén már a kétharmada épülhet vissza – véli a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke. Molnár Judit a VG érdeklődésére közölte, hogy a hazai lakosság körében változatlanul a Földközi-tenger környéke lesz a sláger külföldi úti cél.

Változás viszont az előző két évhez képest a lekötött kapacitások nagysága és a választék gazdagodása. Míg 2020-ban a tavaszi karantén, és a járvány első hullámának sokkja miatt júliusra és augusztusra, területileg pedig kizárólag Görögországra korlátozódott a nyári charterszezon, tavaly már török, egyiptomi és tunéziai ajánlatokkal bővült a kínálat.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Az idén folytatódik a kínálat visszaépülése, így várhatóan az olaszországi és a spanyolországi turistaparadicsomokat is jóval többen veszik célba, mint tavaly és tavalyelőtt, továbbá az olyan nem hagyományosan nyári célpontok, mint a Maldív-szigetek ismét az ősztől tavaszig tartó időszak slágerei lehetnek. A Maldív-szigetek tavaly nagyot lépett előre az idegenforgalmi piacon az egyértelmű beutazási szabályaival, az idén viszont már minden fogadó ország igyekszik mielőbb egyértelművé tenni, és a járvány visszaszorulásával enyhíteni a beutazási szabályokat.

Az albán és bolgár tengerpart vállalkozó kedvű utaztatók híján egyelőre nem foglalja el korábbi helyét és szerepét a választékban – mondta Molnár Judit –, viszont a tengeri hajóutak és az észak-amerikai régiók, valamint a hagyományos európai városlátogatások iránt is érzékelhetően újra nő az érdeklődés. A biztonságos tervezés és naprakészség miatt a korábbinál többen választják az utazási irodákat, különösen a gyerekkel utazók, ami az utazási irodáknak azért is jó hír, mert a gyereket nevelők szja-visszatérítése révén pluszkeresletet várnak a nyaralási piacon.

Az utazási kedv egyre nyilvánvalóbban erősödik, a nemzetközi és hazai prognózisok egyre derűlátóbbak.

A kereslettel egyre kevésbé, a kínálati kapacitásokkal viszont egyre inkább gond lehet szerte Európában, ugyanis a turizmusban leépített munkaerőt nem könnyű visszacsábítani, újakat betanítani pedig időigényes

– mutatott rá a szakmai szövetség elnöke. Az utazási irodák foglalkoztatottainak száma ugyan jóval kisebb arányban csökkent, mint a vendéglátásban és a szállodaiparban, de a visszaépülés itt lesz a legnehezebb, hiszen nem szakmunkásokat kell képezni, hanem komplex feladatkört ellátó kollégákat találni vagy nevelni.

Az utazók egyre kevésbé, az utaztatók viszont inkább óvatosak a nyári kapacitások lekötésénél a földi és a légi szolgáltatások terén is. A következő hetekben derül ki, hogy mernek-e bővíteni a kínálaton, ha pedig igen, mennyit. Mivel az utazási irodákat az elmúlt két év nagyon megrángatta, most igyekeznek biztosra menni. Így aligha lesz túltervezés, az idén nyáron feltehetően kevés helyet kell last minute meghirdetni.

Fotó: TravelCouples / Getty Images

Az erősödő inflációs nyomás miatt az év nagy kérdése az árazás lesz.

Átlagosan 10 százalékos áremelkedésre lehet számítani, ami fogadó országonként változik, akár jelentős eltérésekkel is.

A március elején ismét megnyitó Utazás kiállításra elkészülnek a katalógusok, és már az idei árak is megjelennek, amitől a jogszabály szerint jelentős árfolyamkülönbség esetén még el lehet térni. Előre azonban mindenki óvatosan tervez, viszont ha túl óvatos, akkor kiárazza magát a piacról – mutatott rá a nehézségekre Molnár Judit.