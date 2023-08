Bár a Szlovéniát sújtó hét végi árvíz után a helyzet kezd megnyugodni, és az ország nyitva áll a turisták előtt is, egyes területek továbbra is megközelíthetetlenek és egyes utak továbbra is járhatatlanok – közölte kedden a Szlovén Turisztikai Hivatal.

A hatóság felhívja az országba látogatók figyelmét arra is, hogy mindenképpen kövessék figyelemmel az aktuális helyzetet, és kérjenek pontos tájékoztatást azoktól a célállomásoktól vagy szállásszolgáltatóktól, ahol megszállni szándékoznak.

Fotó: Miro Majcen

Mint írják, az áradások számos régiót érintenek, köztük a városokat, a vidéket és a természeti látnivalókat is.

Bizonyos turisztikai célpontok továbbra is elérhetetlenek lehetnek, ezért érdemes lehet úti célt is módosítani.

A tájékoztatás szerint Közép-Szlovéniában Medvode, Kamnik és Velika Planina, Komenda, Idrija, Ziri, Skofja Loka, az Alpok térségében Koroska egyes részei, Felső-Savinja völgye (Luce, Solcava, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Recica ob Savinji, Mozirje, Polzela), míg a Pannon-síkságon Pomurje régió egyes területein a Mura folyó lehet érintett.

Hozzátették, hogy jelenleg a következő célpontok nem elérhetők a turistáknak: Velika Planina, Kamnik, Skofja Loka, Felső-Savinjska-völgy egésze (Solcava, Luce, Ljubno, Nazarje, Mozirje, Gornji Grad), Koroska (Crna na Koroskem, Prevalje, Mezica, Dravograd), Koroska Bela és a Mura folyó mentén fekvő helyek.

A turisztikai hivatal legfontosabb tanácsai pedig a következők: figyeljük az időjárás-előrejelzést, ellenőrizzük az útviszonyokat és az üzletek megváltozot nyitvatartását, legyünk tekintettel a hegyi és vízi túrák, valamint a földcsuszamlások megnövekedett veszélyére.

A közlés arra is felhívja a figyelmet, hogy a hivatal honlapján naprakész információk láthatók.