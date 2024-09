Újból szigorúan ellenőrzik a folyadékot a repülőtereken

Visszaállítják a korábban hatályban lévő folyadékkorlátozást a repülőtereken. Arról, hogy ez kiket érint és miért, Varga G. Gábort, az Egek ura blog alapítóját kérdezte az InfoRádió.

Ismét lesz a repülőtereken hagyományos folyadékellenőrzés / Fotó: Shutterstock

Rövid életű volt a repülőtéri ellenőrzés lazítása

Nem olyan régen jelentek meg a repülőtereken azok az úgynevezett C3-as típusú átvilágító berendezések, amelyeket alkalmasnak tartottak a folyadékok mennyiségének és típusának azonosítására és így arra is, hogy kiszűrjék az ártalmas anyagokat. Az EU engedélyezte is, hogy az ilyen eszközt használó légikikötők feloldják a 100 milliliteres folyadékkorlátot. Mostanra azonban kiderült, hogy ezek a berendezések nem hozzák az elvárt eredményeket. Az Európai Bizottság rendelete szerint szeptembertől emiatt azokon a repülőtereken is visszaállt az utasok kézipoggyászaiban szállított folyékony anyagokra, aeroszolokra és gélekre (Liquids, aerosols, gels – LAG) vonatkozó szabály, ahol ezt eltörölték.

A szigorítás az Európai Unió tagállamai mellett Izland, Svájc, Liechtenstein és Norvégia repülőtereire is vonatkozik, az Egyesült Királyság pedig már június 9-én visszaállította a szabályt. Így szeptember 1-jétől az utasok újra legfeljebb 100 milliliteres kiszerelésben szállíthatnak a kézipoggyászaikban folyadékokat, aeroszolokat és géleket, maximum 10 darabot,

ezeket pedig egyetlen egy liter űrtartalmú, átlátszó és visszazárható tasakban kell szállítaniuk.

A szabály alól a gyógyszerek és a speciális élelmiszerek (például bébiétel) kivételt képeznek, ezeket továbbra is a mennyiségre és kiszerelésre vonatkozó korlátozás nélkül szállíthatják az utasok, ám az ellenőrzést végző személyzetnek ezeket is be kell mutatni és az átvilágító berendezésbe be kell helyezni.

Visszatér a korábbi folyadékszabály a repülőterekre

„A 100 milliliteres folyadékkorlátozásként közismert szabály rendkívüli módon lelassította és körülményessé tette a biztonsági ellenőrzést az elmúlt mintegy másfél évtizedben. Évek óta voltak törekvések arra, hogy ezt a szigort enyhítsék” – mondta az InfoRádióban Varga G. Gábor, az Egek ura blog alapítója. Hozzátette: a különböző biztonsági cégek kidolgoztak olyan technológiákat, amelyekkel automatizálható a csomagok átvizsgálása, felismerhető, hogy mennyi folyadék van a kézipoggyászban,

nem kell ezt kipakolni,

nem kell manuálisan ellenőrizni,

nem kell átlátszó tasakokba tenni.

Amikor ezeket a biztonsági berendezéseket üzembe helyezték az első néhány repülőtéren, akkor ott a hatóságok jóváhagyásával eltörölték a folyadékszabályt. Mára ezekről a berendezésekről derült ki, hogy nem végzik a munkájukat olyan hatékonyan és precízen, mint ahogy számítottak rá, ezért a hatóságok felülvizsgálták a korábbi álláspontjukat, és ezeken a repülőtereken újra érvénybe léptették a 100 milliliteres folyadékszabályozást.