Sportturizmus a Balatonon: több tízezer látogató egy hétvége alatt

A sportturizmus dinamikus fejlődése kedvező hatást gyakorol a balatoni turizmusra is – közölte Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke. Hozzátette: ezen a hétvégén is több tízezer turista érkezett a tóhoz, akik közül mintegy 28 ezren egy futóversenyen vettek részt, de jelentős számban érkeznek a tóhoz kerékpárosok és vitorlázók is.

A balatoni sportturizmus fejlődéséhez a vitorlázás is nagyban hozzájárul / Fotó: Horváth Botond / Shutterstock

Fekete Tamás elmondta, világtendencia, hogy a sportturizmus az átlagnál jobban fejlődik.

A nemzetközi turisztikai szervezet, az UNWTO elemzése szerint a világ turisztikai bevételeinek több mint 10 százalékát a sporttal kapcsolatos utazások teszik ki.

Ebben a szegmensben 2023–2030 között, 17,5 százalékos növekedést prognosztizálnak a turisztikai szakértők. Szerinte a Balaton turizmusáért felelős szakmai szervezetek időben meglátták ezeket a világpiaci változásokat. A jó ütemben való váltás az egyik oka annak, hogy már télen és tavasszal is aktív sportélet zajlik a Balatonon.

A kerékpározás is meghatározó a sportturizmus fejlődésében

Éves szinten talán a legnagyobb változást azok érezhetik, akik kerékpározni is szeretnek a régióbban. Az elmúlt években az ország legnagyobb földrajzi kiterjedésű és legkomplexebb kerékpáros turisztikai fejlesztési projektje zárult a Balatonnál. Ráadásul elkészült a Balatonbike365 weboldal is, amely egyfajta turisztikai ajánlóként is működik. Itt 30 kategóriába csoportosítva, négyezer turisztikai szolgáltató és ezer természeti látnivaló található. A tavasz első kerékpárosainak jó hír, hogy Balatonfüreden, Balatonföldváron és Keszthelyen a BalatonBike365 központjai már napi rendszerességgel várják a látogatókat, Badacsonytomajról pedig már ezen a hétvégén vezetett e-bike túra is indul.

A hétvége kiemelkedő eseménye volt a 19. Ultrabalaton, amely nem csupán a futók, hanem a kerékpáros kísérők jelentős számát is a Balatonhoz vonzotta. Ez a több tízezer fős tömeg komoly gazdasági impulzust jelent a helyi vállalkozásoknak.

Növekszik az érdeklődés a vitorlázás iránt is

Ugyanakkor a hétvége nem csupán a futásé volt. A vitorláskikötőkben is zajlik már z élet. Sokan éppen hajóvezetői tanfolyamokon vesznek részt, ami jól mutatja a vitorlázás iránti növekvő érdeklődést. A szövetség hangsúlyozza, hogy a vitorlázás már rég nem csupán a felső tízezer sportja, és sosem késő elkezdeni ezt a tevékenységet. Becslések szerint 30-35 ezer aktív vitorlázó van Magyarországon, akik gyakran több napot is eltöltenek a Balatonnál. Fekete Tamás kiemelte, hogy a vitorlásoktatás a jövő visszatérő vendégeit biztosítja a régiónak, olyan, több évszakos, aktív turistákat vonzva, akik nemcsak nyáron, hanem a vitorlázásra ideálisabb őszi és tavaszi időszakban is ellátogatnak a tóhoz.