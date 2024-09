Nem ürült ki a Balaton, ezért is több az egész évben nyitva tartó szolgáltató

Tízszer annyi szolgáltató, szálláshely és attrakciók várja egész éves nyitvatartással a Balatonra érkezőket, mint tíz éve. Az egész évben nyitva tartó vállalkozásokat és az aktuális programokat, a négy évszakos balatoni kínálatot mutatja be a most startolt VisitBalaton365.hu weboldal. Ezer indok szól a tó mellett az új kampány szerint. Is.