Amerikai startup versenyt rendeznek Budapesten

Budapesten rendezik április 9 és 11. között az USA-ból indult Techstars Startup Weekend nevű háromnapos hétvégi ötletversenyt, amelyre bárki nevezhet, akinek van egy innovatív vállalkozásötlete, vagy érdekli a startup világ és szívesen segítené mások elképzeléseinek megvalósítását.

A Startup Weekend egy olyan 54 órás startupverseny, amelynek során az ötletgazdák a saját vagy egymás ötletein dolgozva juthatnak el akár a semmiből egy működőképes vállalkozás kidolgozásáig. Az angol nyelvű versenyre – amelyet hazánkban most először rendeznek meg online – iparágtól függetlenül, korhatár nélkül bárki jelentkezhet egy innovatív, skálázható vállalkozásötlettel, az ország bármely pontjáról vagy akár határon túlról is. A hétvége alatt

a versenyzőket tapasztalt üzleti és iparági mentorok segítik vállalkozásötletük és előadásmódjuk fejlesztésében.

A legnépszerűbb ötletek az esemény vasárnapi zárónapján online közönség előtt is bemutatkozhatnak és a kiválasztottak akár a szervező Startup Campus idei inkubációs programjaiba is bejuthatnak. Ez azért nagy lehetőség, mert a tízhetes inkubáció végén azok az üzleti potenciállal, és innovációs tartalommal rendelkező megoldások, amelyek skálázhatók és egyediek is, akár 20 millió forintos kockázati tőkebefektetést kapnak a szervezőtől.

A hétvégi ötletversenynek két kiemelt területe is lesz, a divat- és designipar, valamint a turizmus.

A Magyar Divat & Design Ügynökség és a Magyar Turisztikai Szövetség ugyanis felvet majd néhány problémát az adott iparágból, amelyekre megoldást adhatnak a versenyző csapatok.

Az esemény egyik különlegessége, hogy a világ egyik első és legjelentősebb startup-akcelerátorának számító amerikai Techstars társalapítója, David Cohen sorozatvállalkozó és angyalbefektető nyitja meg.

A Startup Weekend többek között olyan sikeres cégek indulását tette lehetővé korábban, mint a népszerű feladat automatizáló szoftver Zapier, vagy pl. a ma már több mint 1 millió felhasználóval Brazília legnagyobb oktatási hálójának számító Agenda Edu.

A budapesti verseny globális partnere a Google for Startups és a GoDaddy Registry, illetve hazai szakmai partnerként támogatja az eseményt a Budapest Innovation Group, az MFB csoporthoz tartozó Hiventures, a Hungarian Startup University Program (HSUP), a Magyar Divat & Design Ügynökség, a Magyar Turisztikai Szövetség által indított CheckINN program, a Microsoft Magyarország, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a Széchenyi István Egyetem és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is. Az eseményre április 7-ig lehet jelentkezni.