Termőre fordulhat a Mycovia-üzlet

Sikerrel abszolválta a harmadik fázisú teszteket a Mycovia, így kérelmezi egy nőgyógyászati készítmény amerikai törzskönyvezését. Magyar partnere, a Richter a saját piacain százmillió dolláros éves csúcsértékesítéssel számol a gyógyszerből.

Pozitív harmadik fázisú klinikai vizsgálati eredményekről számolt be a Richter egyik licencpartnere, a Mycovia Phar­ma­ceuticals, amelynek a visszatérő gombás hüvelyfertőzés (RVVC) kezelésére kifejlesztett molekulája hatásosnak bizonyult. Mivel a klinikai tesztek gyakorlatilag véget értek, már a Richter is tervezhet a ráeső piacokon a termék forgalmával.

Beke Zsuzsa, a Richter PR- és kormányzati kapcsolatokért felelős igazgatója a Világgazdaságnak elmondta,

a várható éves csúcsértékesítés a saját területükön százmillió dollár körül lehet, ezt 2027 környékén érnék el.

Az európai törzskönyvezés elindítására várhatóan 2021 második felében kerül sor, míg a piaci bevezetésre 2022 negyedik negyedévében. Ausztráliában hat hónappal, a latin-amerikai országokban pedig legkorábban kilenc hónappal az európai törzskönyv megszerzését követően várható a kérelem beadása – tette hozzá Beke Zsuzsa

A Mycovia még 2019-ben kizárólagos licenc- és fejlesztési, valamint technológiai transzferről szóló megállapodást kötött a Richterrel a készítmény értékesítéséről és gyártásáról. A hatóanyag az oteseconazole nevet kapta. A világon 138 millió nőt érintő betegség kezelésére több készítmény található a piacon, de azok elsősorban akut fertőzés kezelésére alkalmasak. Ezért a VT–1161 molekula fejlesztésekor megnövelt hatásosságot, hosszú távú védelmet és kevesebb mellékhatást tűztek ki célul.

A Mycovia szerdán este jelentette be, hogy a harmadik fázisú, megismételt klinikai teszteken ötven hé­ten át vizsgálták a készítmény alkalmasságát a tünetek kiújulásának megakadályozására 220 olyan nőnél, akinél már előfordult RVVC-megbetegedés.

Az oteseconazole a tesztalanyok 95 százalékánál megakadályozta a fertőzés újbóli megjelenését

– írta a Biospace tudományos portál. A Mycovia ez év első felében ezért benyújtja az újgyógyszer-engedélyezési kérelmet az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeletének. Törzskönyvezés után a Mycovia még az idén bevezetné az amerikai piacra a készítményt, a bevétel alakulása a Richter szempontjából is lényeges: a két cég ugyanis két éve a royaltyjogok adásvételéről szóló megállapodást is kötött: a magyar gyártó a készítmény amerikai árbevételéből is egy meghatározott részesedést vásárolt, amelyért 25 millió dollárt ki is fizetett. Ezt azonban jogdíj formájában visszafizeti a Mycovia, amikor a készítmény forgalomba kerül az Egyesült Államokban.

A licenc szerint a terméket a Richter Európában, Oroszországban, a FÁK-államokban, Latin-Amerikában és Ausztráliában értékesíti. A Richter a klinikai fejlesztés során mérföldkő-kifizetéseket is teljesített (a most lezárt és sikeres harmadik fázisú klinikai eredmények után is), ezek összege maximum 20 millió dollár. További kifizetések válhatnak esedékessé a törzskönyvezési eljárás és a termék piaci sikere függvényében, amelynek összegét 20-25 millió dollárra becsülik az elemzők.