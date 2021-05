A harmadik világ nyit új frontot a vakcinaháborúban

A fejlett világban lassan túlkínálat alakul ki az oltóanyagokból, ami a gyártók egyre feszültebb versenyéhez vezet. Az ENSZ kezdeményezése a fejlődő, feltörekvő államoknak szállítandó vakcinákra szinte teljes érdektelenségbe fulladt – írta meg a Figyelő.

A cikk szerint már nem csak a szokásos kelet–nyugati, erős politikai töltettel terhelt vakcinakonfliktus érezhető,

a nyugati gyártók között is egyre több a feszültség.

A sokat bírált AstraZeneca vakcinája például magasan vezeti a világ rendelési ranglistáját, csaknem háromszor akkora állománnyal, mint a Pfizer/BioNTech oltóanyagáé. Mindeközben a piac átstrukturálódik, és ez felborítja az eddigi nagyvállalati menetrendeket, termelési terveket. Egyre fontosabb, hogy minél hamarabb szállítsák le a minél nagyobb vakcinaszállítmányokat, mert az idő nem a gyártó gyógyszermultiknak kedvez.

A fejlett világban, Európában, Észak-Amerikában a lakosság nagyobb részét már beoltották, viszont stagnál azoknak a száma, akik különböző okokból elutasítják a védőoltást.

Kiemelték, a hűtőházakban egyre nő a tárolt vakcinamennyiség, az oltakozni vágyók aránya azonban csökken.

Mérlegelik az oltás kötelezővé tételét, de ez az egyéni szabadságjogokra épült nyugati világban roppant sikamlós téma. Megjelent és egyre erősebb piaci hatást gyakorol egy új szegmens, az egészen fiatalok, gyerekek oltása, olthatósága.

A nagy gyógyszergyártók felgyorsított tesztelési programjai erre a piacszeletre összpontosítanak. Ugyanakkor itt is érvényesül a „ha van pénzed, azonnal fizetsz, előleget adsz, tiéd a rendelés” elv, és ez is a fejlett országoknak kedvez. A vakcináknál pedig aki gyorsabban szállít, az nyer. Kína és bizonyos mértékben az Oroszországi Föderáció (OF) erre épít, amikor piaci réseket keres a nyugati, fizetőképes piacokra való betöréshez. És ez egyik hatalom számára sem elsősorban profitérdek, inkább az állami politika, a befolyásszerzés fontos eszköze.

Mint írták, fontos eleme a vakcinapiaci szerkezetváltozásnak a keresletben tapasztalható eltolódás is.

A fejlett és fizetőképes nyugati országok egészében véve már megrendelték a szükséges mennyiséget, némelyikük a szükségesnél két-háromszor többet lekötve. A feltörekvők (a fejlődők, a harmadik világ) részéről óriási a kereslet, de viszonylag alacsony a fizetőképesség. Egyelőre azonban kevés a foganatja a világszervezetek kétségbeesett segélykéréseinek. A világ kevésbé tehetős államainak vakcinához jutását segítő, nagyrészt adományokon alapuló Covax program roppant vontatottan halad.

Afganisztánban eddig minden kétszázadik ember kapott egy oltást, Szíriában csak most kezdenek oltani, eddig kétezer emberből egy kapta meg az injekciót, emellett Pápua Új-Guineában, Nigerben, Dél-Szudánban és Líbiában is hasonló a helyzet.

