A távhővezeték több mint 60 százaléka már felkerült az Erzsébet hídra

Javában folynak a Fővárosi Hőgyűrű leglátványosabb munkálatai, így a távhővezeték Erzsébet hídra emelése, illetve a 23 méter mély és csaknem 300 méter hosszú járható közműalagút kiépítése a Városház utca felé – közölte pénteken a Főtáv. A Hőgyűrű-projekt eredményeképpen a jövőben nemcsak zöldebb és olcsóbb energiához juthatnak a fővárosi kerületekben, majd pedig a Belvárosban élők, hanem piaci verseny is kialakulhat a hőtermelők között.

Júliusban is folytatódnak A FŐTÁV Zrt. Kéménymentes Belváros programjának munkálatai:

a távhő gerincvezetékeknek már 60 százalékát felszerelték az Erzsébet hídra és a tervek szerint szeptemberre teljes hosszúságában elkészül a vezeték;

Budán a Döbrentei térnél, illetve a Rácz fürdőnél már felszíni helyreállítási munkálatokat végeznek

– derült ki a társaság pénteki közleményéből. A pesti oldalon a hídfőtől a Március 15. téren át vezetett távhővezeték-szakasz elkészült, a munkaterületet már részlegesen helyreállították. A Március 15. tér, és azzal együtt az eredeti forgalmi rend teljes helyreállítása július végére várható. A téren addig még aknajavítási munkálatokat végeznek majd.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolánál lévő aknába már beemelték a fúrófejet, amivel 23 méter mélyen – mikrotunnelinges eljárással – csaknem 300 méter hosszú, járható közműalagútat fúrnak a Kossuth Lajos utca alatt egészen a Városház utcáig.

Ezek a munkálatok augusztus végéig tartanak, így a szeptemberi iskolakezdésre megszűnik a forgalomkorlátozás a Kossuth Lajos utcában.

Épül a hőgyűrű

A FŐTÁV Zrt. a Kéménymentes belváros programmal, az úgynevezett fővárosi távfűtési hőgyűrű részeként bővíti a meglévő vezetékhálózatát. Akárcsak korábban Bécsben, így Budapesten is összekötik a külvárosi részeken található szigetszerű hőkörzeteket, azaz távfűtéses övezeteket. Ezzel a belső pesti kerületekben is bevezethetővé válik a környezetbarát távfűtés. Ez azért is fontos, mert a légszennyezésben hazánk nem csupán a régió, de egész Európa harmadik legfenyegetettebb országa.

Felmérések szerint csak Budapesten minden 45 ezer gázfűtésű háztartás távhőre állítása évente megközelítőleg 67 ezer tonna CO2-kibocsátás csökkenését eredményezné. Ezen felül a becslések alapján, éves szinten csaknem 80 tonna egyéb károsanyag kibocsátásának csökkenését eredményezné – közölte a társaság.