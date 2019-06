Kedvezők a régió olajiparának kilátásai

A kelet-közép-európai régió erős gazdasági növekedésének az olaj- és gázipari szektor is haszonélvezője. A térségben a magát jól pozicionáló Mol az eminensek közé tartozik.

Az idén eddig négy, míg az elmúlt 12 hónapban átlagosan 11 százalékkal emelkedtek a régiós olajcégek árfolyamai. A mezőnyből a bukaresti börzén jegyzett OMV Petrom emelkedik ki leginkább, részint magas osztalékhozama, részint pedig a Fekete-tenger alatt található Neptun gázmező jövőbeli kitermelésével kapcsolatos pozitív hírek miatt. Az utóbbi projektben egyébként az amerikai ExxonMobil is részt vesz, és a kitermelt mennyiségből bőven juthat exportra – akár Magyarországra is. A román energiacégek árfolyam-emelkedéséhez az is kellett, hogy a kormányban a különadókat támogató vezetés után a piacbarátnak számító vonal kerekedjen felül.

A Thomson Reuters adatbázisa szerint a cégek kilátásai is kedvezők, hiszen a következő egy évben 17 százalékos átlagos árfolyam-növekedésre számítanak az elemzők. E tekintetben az osztrák OMV és a szerb NIS lóg ki felfelé a mezőnyből a maga 34 és 28 százalékos célárfolyam-eltérésével. Az OMV-nél ezt a pluszt az elmúlt időszakban megerősített kitermelési üzletág támasztja alá, hosszú távon a napi átlagos félmillió hordós kitermelést célozta meg a társaság.

A Mol kurzusánál 19 százalékkal magasabb célárfolyam enyhén átlag feletti. Egyes elemzők rövid távon nem várnak látványos árfolyam-emelkedést a hazai olajtársaságtól, de kialakult egy olyan befektetői réteg, amely különösen kedveli, s a hosszú távú portfóliójában felhalmozza a Molt. A versenytársakhoz képest időben megalkotott hosszú távú stratégia és megvalósításának első lépései meghozták a befektetők kedvét a Molhoz. Ez a részvényesi réteg nagyra értékeli a stabil alapokat, az átláthatóságot és a jól menedzselt cégeket.

