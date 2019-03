Kilőtt az e-töltők és az inverterek piaca

Annyi elektromosbusz-töltőt rendeltek közlekedési vállalatok az ABB-től, hogy alig győzi a csoport a teljesítést, közben a nyakán a személyautó-töltők és a napelemekhez szükséges inverterek iránt megugrott kereslet is.

Magyarországon már közel tízezer autónak van zöld rendszáma, az ezeket kiszolgáló, mintegy 70 váltóáramú töltő a fővárosban és annak közelében, 54 pedig azon kívül, de szintén főleg városokban üzemel. Ez azt is jelenti, hogy az ország gyors átjárhatósága még mindig nincs megoldva

– mutatott rá Szoboszlai István, a világ egyik meghatározó e-töltő gyártója, az ABB magyarországi értékesítési mérnöke a társaság csütörtöki sajtóbeszélgetésén. Az energetikai termék divíziónál dolgozó szakember azt sem tartja szerencsésnek, hogy az autópályá közelébe jellemzően egyenáramú (AC) berendezéseket rendelnek, ezek ugyanis lassabban töltenek, mint a váltóáramúak (DC). Hab a tortán, hogy az autópálya melletti töltőknek kijelölt helyek gyakran nem optimálisak.

A 22 kW-s falitöltőé a jövő

Az AC töltők inkább otthoni, vagy társasházi töltésre valók. Ez utóbbi típusból 100-200 működhet az országban – egy-egy berendezés jellemzően 350 ezer foritnba kerül. E téren először globálisan, de utána Magyarországon is exponenciális növekedést vár az ABB. A társaság arra is számít, hogy 11 kilowattnál (kW) megtörik az a trend, amely szerint a gyártók egyre nagyobb belső töltőket építenek az autókba, ehelyett majd az akkumulátorok további fejlesztésére kerül a hangsúly. A mostani belső töltők jellemzően 7 kW-sak. Az otthoni töltés esetén a 22 kW-s (háromszor 40 amperes) váltóáramú berendezéseké a jövő, az ABB ilyenre már most is sok megrendelést kap. Az 50 kW-os viszont nem túl kapós, részben, mert drágább.

Túlterhelt beszállítók

Közben mindenhonnan érkeznek a megbízások elektromos autóbuszoktöltők telepítésére is a globális e-töltő piac meghatározó szereplőjéhez, mégpedig olyan mennyiségben, hogy azt at ABB olaszországi gyára alig győzi. Mint Haray Norbert, az energetikai termék divízió vezetője elmondta, az 50 kW-s berendezéseket a gyár az eddigi, 4-6 hetes szállítási határidő helyett már csak 10-16 hétre vállalja, de az időt vissza szeretné szorítani 8-10 hétre. A keresleti dömping egyébként nem közvetlenül az ABB-t hengerli le, hanem a gyárát elektronikai eszkzökkel ellátó beszállítókat, amelyek például nyomtatott áramkört és kijelzőt állítanak elő, e cégek ugyanis az ABB mellett más megbízókat és iparágakat is kiszolgálnak. Így a beszállítók már csak egy éves határidőt vállalnak. Az ABB a gyorsabb gyártás érdekében beveti saját elektronikai berendezés készletét, és keres alternatív beszállítókat is, bár ez utóbbi esetben számolnia kell a helyettesítő termék tesztelésének és a típusvizsgálatnak idejével is.

Tudjon mindent az inverter

A divízió további erőssége a napelemekhez kínált inverter. Az ezekkel szembeni hazai elvárás néhány rövid év alatt nagyon sokat nőtt:

ma már alapértelmezés a monitoring, a panel működésébe távolról való beavatkozás lehetősége, és a működés optimalizálása.

Ez utóbbi érdekében egyébként a gyártók egyre inkább akkumulátorral együtt kínálják a paneleket – ismertette Szabó Róbert, az üzletág egy másik mérnöke. Emlékeztett, hogy az időjárás (napszak-) függő napelemek termelése a berendezések látványos terjedésével egyre komolyabb szabályozási problémákat okoz. Egy napelem termelése ugyanis a legkedvezőbb feltételeket feltételezve olyan haranggörbe vonalát követi, amely a csúcspontját délben éri el, viszont a háztartások maximális áramfogyasztása jellemzően az esti órákban a legnagyobb. Bár a termelés és a felhasználás kiegyenlítésére a háztartás, azt ellátó szolgáltató és az országos rendszerirányítás szintjén is van műszaki megoldás – részben jogszabályi előírással a háttérben –, de elég sokba kerül. Nem véletlen, hogy külföldön már arra is van példa, hogy a rendszerirányító egyáltalán nem vesz át áramot a háztarásoktól, amikor arra az országos ellátás szempontjából nincs szüksége.

Magyar star a Lánggal

A fenti energetikai termék divízió mellett a svájci-svéd ABB-nek van egy villamosenergia hálózati, egy ipari automatizálási és egy robotika- és gyártásautomatizálási üzletága is. A csoport 28 éve lépett be a magyar piacra a Láng Gépgyár megvásárlásával. Az országban mind a négy üzletágával jelen van, mintegy 2200 főt foglalkoztat. Hét magyarországi telephellyel rendelkezik, ezek közül a keskemétin és az ózdin gyártás is folyik. Technológiáit 1450 helyszínen használják. A 147 ezer fős nemzetközi anyacég tavaly árbevétele 34 milliárd dollár volt.