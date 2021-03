Magyar részvétellel zöldül a Balkán

Biogáz­erő­mű, közvilágítás-korszerűsítés és számos víziközmű-beruházás előkészítéséhez nyertek támogatást piaci szereplők és oktatási intézmények.

Nyugat-balkáni zöldprojektek indítását alapozza meg az a tizenkét tendernyertes, amely az Innovációs és Technológiai Minisztérium háttérintézménye, a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. pályázatán nyert el együtt 400 millió forintot. A pénz felhasználásával egyszerre segíthetők az említett térség klímavédelmi törekvései és a hazai kis- és középvállalkozások exportlehetőségei a szaktárca szerint. A vissza nem térítendő támogatásból magyarországi vállalatoknak és felsőoktatási intézményeknek is jutott. Az indítandó projektek fele a víz- és szennyvízgazdálkodáshoz kapcsolható.

A pogradeci szennyvíztisztító korszerűsítését és kapacitásbővítését a Pannon Pro Innovációs és Szolgáltató Kft. vállalta, munkájához az egyik legnagyobb, 43,5 millió forintos támogatást nyerte el.

A Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kísérleti projektet valósít meg 38,7 millió forintból a pristinai hálózata kezelésének optimalizálására és a nem számlázott víz mennyiségének csökkentésére.

A Water&Soil Kft. 14,4 milliót kapott arra, hogy előkészítse egy talajkondicionáló készítményének albániai piaci bevezetését. A szer javítja a növények vízfelvételi lehetőségét, és csökkenti a talaj szárazság okozta változásait.

Csantavér, Meggyes és Zentaörs település számára a szennyvízelvezetés és -tisztítás megvalósíthatósági tanulmánya készül el 10,5 millió forintból, ezt a feladatot a BDL Környezetvédelmi Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi majd.

A Controlsoft Kft. 29,5 milliós támogatással felméri, hogy telepíthető-e hét koszovói regionális víziközmű-vállalatnál egy adott folyamatirányító és távvezérlő rendszer.

A hatodik vizes projekt a vajdasági mezőgazdaság vízháztartásának modellezése, ehhez a LAC Impex Kft. nyert el 43,5 millió forintot.

Bár a közös nevező megvan – a klímavédelem –, abban már elég nagy a szórás, hogy ezen belül mire fordítja a magyar állami forrást a további hat nyertes.

Az Ex Ante Kft. és a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. például albániai és montenegrói tengerhajózáshoz kapcsolódó közlekedési infrastruktúra-létesítmények klímavédelmi célú megújításához készít megvalósíthatósági tanulmányt és üzleti tervet az elnyert 33 millió forint felhasználásával, a Smart Energy Investment Kft. pedig 29 milliót kap Valjevo okosváros-tanulmánytervére, ezen belül is közvilágításának korszerűsítésére. Topolya község energiahatékonysági és megújuló energetikai fejlesztési lehetőségeit 43 milliós állami támogatással méri majd fel a Civil Planning Trade Mérnöki Szolgáltató Kft., míg a Profes Környezetbiztonsági Programiroda Kft. 28 milliós pályázati pénzzel olyan biztonsági rendszert vezetne be szerbiai ipari létesítményekben, amellyel elkerülhető a súlyos ipari balesetből származó veszélyes anyagok kibocsátása. A Kaposszekcsői Agrár-Biogáz Kft. 18,5 millió forintot nyert arra, hogy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt és költséghaszon-elemzést készítsen egy 1,2 megawattos biogázerőmű építéséhez a montenegrói 13 Jul Plantaze borászat számára. A Pécsi Tudományegyetem egy bosznia-hercegovinai cleantech (a negatív környezeti hatásokat csökkentő technológia) tudásközpont kialakításához nyert 37 milliót, az Adept Enviro Kt. pedig 31,46 milliót olyan eszközök kifejlesztéséhez, amelyek segítik Montenegró klímapolitikájának megalapozását és végrehajtását.