Várja a Mavir az új nagyerőműveket

Kihívás lesz a megújulókat piaci elvek mentén integrálni a villamosenergia rendszerbe Biczók András, a Mavir Zrt. vezérigazgatója szerint, a folyamat pedig drága lesz.

Jelentős többletforrásra lesz szükség a növekvő számú megújuló alapú energiatermelő egység villamos energia rendszerbe történő integrálásához. Ennek az egyik eszköze nyilván a tarifa, a másik a pályázati források bevonása a rendszerirányításba és a rendszerüzemeltetésbe – mutatott rá a napi.hu online energiakonferenciáján Biczók András, a Mavir Zrt. vezérigazgatója.

Mint ismertette, az integráció során megszaporodott számú hálózati csatlakozás várható, ami időigényes, többek között műszaki, véleményezési, informatikai és hálózati szimulációs feladatokat is jelent.

A Mavir arra számít, hogy a következő időszakban évi 1000-1500 megawattnyi fotovoltaikus (PV) csatlakozást kell majd kezelnie, ami 50-80, de akár 100-150 csatlakozást is takarhat.

A napelemek által termelt villamos energia súlyának bővülésével egész Európában módosul a hálózati karakterisztika infrastruktúra, de változások várhatók rendszerirányítási és piacműködtetési oldalon is, amire fel kell készülni. A megújulók térnyerésével nem csak a rendszerirányítók (TSO-k) és az elosztótársaságok (DSO) viszonya változik, de módosulnak a TSO-TSO kapcsolatok is.

Biczók András emlékeztetett:

ez év tavaszán nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is napenergia-termelési csúcsok voltak.

A Mavir a fentieket is figyelembe véve tette le a múlt év végén saját hálózatfejlesztése logikájának alapjait, hálózatfejlesztési módszertanát pedig jelenleg is fejleszti. Ennek részeként fontosnak tartja, hogy miközben egymással is versengő DSO-beruházásokról van szó, a DSO-knak egységes hálózatfejlesztési politika mentén kell saját, érintett koncepciójukat kidolgozniuk.

A rendszerirányítás és a piacműködtetés területén a vezérigazgató azt nevezte fő kihívásnak, hogy a megújuló alapú egységek a piacintegráció mentén, például minél pontosabb menetrendtartással lépjenek be a rendszerbe, hogy a szükséges fejlesztéseket, üzemeltetési feladatokat a lehető legköltséghatékonyabban lehessen elvégezni.

A megújulók kezelése érdekében is szükség van a villamos energia piacok további összekapcsolására, hiszen minél rövidebb kereskedési idők jelennek meg a nagykereskedelmi áramtermékekben, annál jobban előre lehet jelezni az időjárásfüggők működését.

További fontos feltétel, hogy a kiegyenlítő energia piaca – amely a villamos energia rendszer egyensúlyának fenntartását szolgálja – közelítsen a valós idejű működéshez, mégpedig lehetőleg egy európai szintű integráció mentén.

Ehhez viszont fenn kell tartani a meglévő nagyerőműveket, de a Mavir azt is várja, hogy mikor jelennek meg az újabb, hasonló kapacitások.

Az áramrendszer tartalékigénye ugyanis csak részben csökkenthető azzal, ha bevonják a rendszer szabályozásába a megújulók termelőit, továbbra is szükség lesz a nagy-, vagy kisebb, de nem megújuló forrást hasznosító erőművekre.

Ezért a Mavir nagy hangsúlyt fektet a következő időszakok tartalékigényének felmérésre, a tartalékok tervezésére, méretezésére, a szabványos áramtermékek bevezetésére.

Utóbbi szándéka az európai platformokhoz való közeledését is mutatja, de az uniós logika is az európai szintű integráció mentén való fejlesztések felé mutat. Ennek fontos eleme az órán belüli piac mielőbbi beindítása.

Változni fog a határkeresztező kapacitások működtetése. Biczók András szerint a jelenlegi, NTC alapú kiosztásról el kellene mozdulni az áramlásalapú (FBA) szabályozás felé. (Az NTC a menetrendezhető szállításokon alapul, az FBA pedig a többletszállításokra rendelkezésre álló fizikai áramlási lehetőségein – a szerk.)

E váltás azonban regionális, illetve európai szintű feladat. Megvalósítása kapcsolódik a folyamatos és azonos idejű kereskedéshez, ezekkel együtt megadja az árak egymáshoz való közelítésének lehetőségét, mindez pedig segíti a megújuló forrásból származó áram integrációját.

Az energiaipari az elmúlt években félig informatikai iparággá vált – mutatott rá a vezérigazgató. A rendszerbe történő rövid idő alatti beavatkozás lehetősége már nem csak az infrastruktúra működtetése, hanem a kereskedés szempontjából fontos. A beavatkozási idők ugyanis nagyon beszűkültek a rövid kereskedési idők és az európai közös működés miatt.

A gyors beavatkozáshoz megfelelő monitoring rendszerre, és a tartalék kapacitásokra való automatikus átállásra van szükség.

A Mavirnál ezért meg kívánják teremteni a hét minden napján történő, napi 24 órás működést, a folyamatos jelenlét, a folyamatos beavatkozás lehetőségét. A társaságnál – saját besorolása szerint – 2016-ban 10-es komplexitású informatikai rendszerek működtek, az idén a 200-asnál tartanak, jövőre pedig elérik a 300-as szintet.