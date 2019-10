4iG: jól halad a T-Systems akvizíciójának előkészítése

Jól halad a T-Systems Magyarország Zrt. akvizíciójának előkészítése – jelentette ki Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. informatikai társaság elnök-vezérigazgatója szerdán Balatonfüreden, a X. Infotér konferencián rendezett pódiumbeszélgetésen. Jászai Gellért elmondta: három hónap alatt lezárult a százmilliárd forint fölötti árbevétellel rendelkező és több ezer alkalmazottat foglalkoztató, az IT-piacon piacvezető vállalat átvilágításának első szakasza.

Most a megállapodások véglegesítése folyik az eladó Magyar Telekom Nyrt.-vel.

Jászai Gellért tájékoztatása szerint a 4iG Nyrt. 2018-ban közel 15 milliárd forintos árbevételt ért el, azonban az idén már az első fél évben ugyanekkora volt a bevétel, 1 milliárd forint fölötti pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény (EBITDA) mellett. A harmadik negyedévre vonatkozó, de csak novemberben nyilvánosságra kerülő adatok további erősödés mutatnak majd – jelezte.

Jászai Gellért szerint a T-Systems és további tranzakciók lezárása után – két-hároméves távlatban – a 4iG csoport akár 200-250 milliárd forint körüli árbevételt érhet majd el a jelenlegi eredményességi szint megtartásával.

Jászai Gellért arról is beszélt, hogy a 4iG vállalati stratégiája részben saját technológiai fejlesztéseken alapul, ezért több kutatás-fejlesztési programban, technológiai együttműködésekben is szeretnének részt venni – például a fintech, vagy a blockchain – területén. A másik pillér a vállalat stratégiájában a nemzetközi terjeszkedés, több nemzetközi nagyvállalattal is tárgyalnak együttműködésről „a világ keleti és nyugati feléből” is – tette hozzá.

A 4iG Nyrt. július 9-én írt alá szándéknyilatkozatot a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról. A T-Systems Magyarország kis- és középvállalati értékesítési üzletága nem volt az ügylet része.