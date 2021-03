Legózható laptoppal forgatná fel a piacot egy startup

Egy egyedi igények szerint továbbfejleszthető, könnyen javítható moduláris laptoppal forgatná fel a személyi számítógépek piacát a Framework nevű amerikai startup.

Lényegében egy „legózható” laptop koncepciójával állt elő a San Franciscó-i központú Framework, a startup egy olyan eszközt fejlesztett, amely egyesíti a notebookok hordozhatóságát és az asztali gépek egyszerű hardveres konfigurálását. Mobiltelefonok esetében már láthattunk példát hasonló próbálkozásra – a Google Project Ara kezdeményezése is ezt a koncepciót képviselte, de nem vált be –, viszont a laptopoknál eddig nem igazán próbálkoztak ezzel a megközelítéssel. Az asztali gépek esetében természetes, hogy a műszaki dolgok iránt jobban érdeklődők akár saját maguk is tovább tudják fejleszteni az eszközöket egy-egy fontosabb elem, például a RAM memória, a háttértároló, a meghajtó vagy akár a processzor kicserélésével.

Ám a notebookoknál jóval kevesebb hely áll rendelkezésre magában az eszközben, és a gyártók is olyan megoldásokat választanak, amelyek nagyon bonyolulttá teszik a meglévő gépek fejlesztését, ezért sokan inkább új készüléket vásárolnak, ha megnőnek az igényeik.

Erre a problémára kínál megoldást a Framework fejlesztése, amely a tervek szerint idén nyártól lesz elérhető. Az eszközt előre összeszerelten is meg lehet rendelni, de a társaság a vásárló egyéni igényei alapján összeállított csomagot is leszállít, amelyet aztán otthon az új tulajdonos maga rakhat össze.

A vállalat honlapján közzétett tájékoztató videó alapján viszonylag egyszerűnek tűnik az összeszerelés, és az alkatrészek cseréje sem lehet különösebben bonyolult feladat, igaz, azért nem árt, ha az ember előtte már látott számítógépet belülről.

A Framework laptopja egyébként alapból nem kínál különleges képességeket, a 13,5 hüvelykes kijelző 2256×1504 pixel felbontású, a készülék 1,3 kilogrammos és 15,85 milliméter „vastag”, ezekkel a mutatóival az ultrabookok felé közelít. Ami érdekesebb, hogy akár 11. generációs Intel processzorral, 64 gigabyte RAM-mal és 4 terabyte-os, vagy annál is nagyobb tárhellyel is rendelhető. Ha pedig valaki beszerezte, és még nagyobb teljesítményre vagy jobb játékélményre vágyik, akkor jöhetnek az újabb alkatrészek. A Framework nem feltétlenül teszi olcsóbbá egy nagy teljesítményű notebook beszerzését, a nagy előnye abban rejlik, hogy a felhasználók a saját igényeik szerint formálhatják a készüléket – ez egyébként a billentyűzetre és a kávára is igaz –, vagyis nem kell feltétlenül új notebookot venniük, ha „kinövik” a régit.

Azt természetesen egyelőre nem lehet tudni, hogy a laptopok esetében beválik-e a koncepció, vagy hasonló sorsra jut a kezdeményezés, mint a Project Ara, az viszont tény, hogy más gyártók is próbálkoztak korábban azzal, hogy ha nem is ilyen mértékben, de bizonyos fokig továbbfejleszthetők legyenek a notebookjaik.

Hasonlóra inkább a játékosoknak szánt gépek esetében volt példa, de üzleti laptopból is lehetett már ilyennel találkozni a piacon.

A Frameworknél abban bíznak, hogy a saját alkatrészeik mellett más gyártók is készítenek majd kiegészítőket a moduláris laptophoz, amelyeket a startup webáruházában lehet majd megvásárolni. Bár a koncepció valószínűleg segít az elektronikai hulladékok mennyiségének csökkentésében, és növeli a fogyasztók lehetőségeit, nem várható, hogy hamar elterjed. A Covid-járvány miatt gyorsan beszerezhető és használatba vehető eszközökre van igény az üzleti és a lakossági felhasználók körében is, tavaly jelentős mennyiségű, az IDC adatai szerint 302,6 millió személyi számítógépet adtak el, ami 13,1 százalékos növekedés az előző évhez képest.