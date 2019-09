Már a rajtrácsnál elkaszálták a Digit

Visszavetheti a Digi mobilpiaci terjeszkedését, hogy a médiahatóság nyilvántartásba sem vette a szolgáltatót az 5G-tenderen. A három nagy piaci szereplő egyelőre fellélegezhet, a Magyar Telekom árfolyama pedig lendületet vehet a döntés nyomán.

Jókora meglepetéssel indult a telekommunikációs szektor által várva várt 5G-s frekvenciatender, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ugyanis pénteken már az első körben kirostálta a Digit, mivel a romániai hátterű szolgáltató nem felelt meg a részvételi feltételeknek. A médiahatóság a Telenort, a Magyar Telekomot és a Vodafone-t vette árverési nyilvántartásba az ötödik generációs mobiltechnológia bevezetésének támogatására és a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatásokra alkalmas frekvenciák értékesítésére indított pályázaton, így csak a három nagy mobilszolgáltató vehet részt a 700, 2100, 2600 és a 3600 MHz-es sávokért folyó versenyen.

A HWSW szakportál értesülései szerint a Telenor egyik vezetője javasolhatta az NMHH-nak, hogy a jelentkezések elbírálásánál kizáró okként vegyék figyelembe a korábbi versenyjogi szabálysértéseket is. Ez a feltétel a 2014-es aukciós kiírásban szerepelt ugyan, a két évvel későbbi tender dokumentációjába viszont már nem került be. Az elmúlt időszakban egyedül a Digi gyűjtött be ilyen „fekete pontot” – az Invitel-felvásárlás kapcsán tavaly 90 millió forintos bírságot kapott a Gazdasági Versenyhivataltól a hatóság félrevezetése miatt –, tehát vélhetőleg ellene irányulhatott a lépés.

A Digi Communications N. V. erős hangú közleményben reagált, a társaság szerint „az NMHH döntése alaptalan és nem tisztességes”. Érvelésük szerint ugyanis a médiahatóság határozata „nem egyezik meg a pályázati kiírás feltételeivel, nem konkrét tényekre és alapos elemzésekre támaszkodik, feltételezéseken és olyan történéseken alapul, melyek csak hipotézis tárgyát képezik”. A társaság bejelentette, hogy minden elérhető eszközzel fellebbez a döntés ellen, és folytatja a magyar piacra vonatkozó terveinek megvalósítását.

„Hatalmas kudarc a Digi számára az NMHH döntése, a szolgáltatónak a hálózatfejlesztéshez kellettek volna az újabb frekvenciák, mobilszolgáltatása ugyanis még nem versenyképes. Most viszont úgy néz ki, több évig újabb frekvencia nélkül marad a társaság” – értékelte a helyzetet lapunknak Gaál Gellért, a Concorde részvényelemzője. A Diginek elsősorban a 700 MHz-es és 2100 MHz-es blokkokra lett volna szüksége, hogy országos lefedettséget szerezzen májusban elindított mobilszolgáltatásához, amely ennek hiányában korlátozottan működik. Gaál szerint a hír a piacvezető Magyar Telekom számára a legkedvezőbb, de a többi szereplő is sokat veszített volna a Digi jelentős mobilpiaci tényezővé válásával. Az új versenytárs erősödésétől tartott a piac, a mostani döntéssel ez a félelem kioltódhat – érvelt a szakértő.

A Telekom-részvényesek szempontjából pozitív fejleményként értékelte a döntést Cinkotai Norbert is, a KBC Securities vezető elemzője, szerinte azonban még korai lenne a Digi-offenzíva végét valószínűsíteni, mivel a korábban kitűzött piacnyerés egy része továbbra is reális lehetőség a vállalatnak. „Ettől függetlenül a Magyar Telekom részvényesei örülhetnek, a rövid távú hangulatjavulás pedig az árfolyamot is kimozdíthatja az utóbbi hónapokban látott tetszhalott állapotából” – vélekedett a szakember. A Magyar Telekom árfolyama 2,7 százalékkal 433 forintra erősödött pénteken kiemelkedő, közel 600 millió forint forgalom mellett, míg a bukaresti tőzsdén jegyzett Digi 1,3 százalékkal gyengült az NMHH-döntést követően.

Az 5G-tender a tartalmi vizsgálattal, majd – frekvenciasávonként – négy külön licitnappal folytatódik, az eredmény várhatóan október végén, november elején lesz nyilvános. A nyertesek tizenöt évig használhatják majd a frekvenciákat, ez az időtartam egy alkalommal öt évvel meghosszabbítható.