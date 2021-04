Nő a nyomás Zuckerbergen a gyerek-Instagram miatt

A New York Times írt róla, hogy szerte a világból 35 gyermek- és fogyasztóvédelmi szervezet fogott össze annak érdekében, hogy megvétózzák Mark Zuckerberg legújabb kezdeményezését,

egy fiataloknak szánt Instagram-oldal indítását.

A szervezetek pont azt a régóta várt lépést akarják meglékelni, hogy a cég tegyen valamit a gyerekek megvédése érdekében az online bántalmazókkal és a szexuális ragadozókkal szemben. Nem értenek egyet a szakemberek azzal, hogy egy olyan képmegosztó, ahova csak 10-12 éves fiatalok regisztrálhatnak, az egyenlő lenne a gyermekbarátsággal. Mint fogalmaztak:

attól még, hogy külön platformja tereljük a gyerekeket, ott ugyanúgy a felnőttektől látott trendeket és szokásokat fogják másolni.

A Zuckerberghez forduló csoport vezetője, a Bostoni Reklámmentes Gyermekkorért Alapítvány (Campaign for a Commercial-Free Childhood in Boston) különösen velősen fogalmazott:

a gyermekekkel szemben a Facebook biztosan jól járna vele, ha a könnyebben befolyásolható fiatalokat már korán a közösségi médiához tudná szoktatni.

Az Instagram alsó korhatára jelenleg is 13 év, azonban a szabályozást könnyen ki lehet játszani a regisztrációkor, az oldal ezért is dolgozik most egy alaposabb szűrési algoritmuson, mondta el a levél kapcsán a Facebook szóvivője.

Stephanie Otway úgy kommentálta a szervezetek kiállását, hogy szembe kell nézni a ténnyel, hogy gyermekek is jelen vannak az online térben:

tanulni, ismerkedni, barátkozni akarnak, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy elősegítsük, hogy ezt biztonságos környezetben tudják tenni.