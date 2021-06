Rövidesen érkeznek az olcsó 5G telefonok

A Samsung kínálatában a Galaxy A32 5G jelenleg a legolcsóbb 5G képes okostelefon, de már nem sokáig, mert hamarosan piacra kerül a még kedvezőbb árú Galaxy A22 5G.

A gsmring.hu szakportál cikke szerint miután a Galaxy A32 5G nem éppen a legolcsóbb 5G képes telefon, s ezt a Samsungnál is tudják, ezért piacra fogják dobni a Galaxy A22 5G készüléket. Külföldi források szerint 225 euró körüli összeget, körülbelül 78 ezer forintot kérnek majd a dél-koreaiak a készülékért, a várható megjelenési dátumnak pedig több helyen a június 11-et tüntették fel.

Közben a hvg.hu arról számolt be, hogy pár napon belül megérkezhet az OnePlus újabb középkategóriás telefonja is, amely az olcsóbb 5G-s készülékek piacán fog versenyezni. A pontos megjelenési dátumot a cég vezére árulta el. A telefon néhány fontos jellemzője is kiszivárgott.