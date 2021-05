A bankok tartották életben az ingatlanpiacot

A koronavírus-járvány hatására sok ingatlanvásárló várt akár egy évig is arra, hogy még alacsonyabbak legyenek az árak, de ez nem következett be. A 2008/2009-es gazdasági világválsággal ellentétben a mostani krízisben a bankok finanszírozási kedve megmaradt, a pénzintézetek túlszárnyalták tavaly a 2019-es eredményüket, és mivel a hitelkihelyezés is jó szintet ért el, az adás-vételek száma sem esett drasztikusan.