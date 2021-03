A kis lakások helyett a nagyobbak kelendőbbek

Hónapról hónapra több lakást értékesít a Metrodom csoport, a lakásépítő társaságnál novemberben robbant be a kereslet, aminek hatására a tavaly nyári 30-40 szerződéssel szemben most havi 70-et kötnek az új állami támogatásokat kihasználni igyekvő vevőkkel.

Úgy pörög a piac, mintha nem is most lenne csúcson a járvány, az új otthonteremtési csomag elemei – a csokhoz kötött illetékmentesség és áfa-visszaigénylés, valamint a kedvezményes újlakás-áfa – három-négy évvel ezelőtti szintre repítették az értékesítési mutatókat

– tájékoztatta a Világgazdaságot Kricsfalussy Tamás, a Metrodom csoport értékesítési igazgatója.

Markáns változás, hogy a két-három hálószobás lakások iránti kereslet fokozódott a legnagyobb mértékben, olyannyira, hogy miután ebből a típusból a szokásos mennyiség többszörösét, havi öt-hat helyett huszonöt-harmincat értékesítenek, belenyúlnak a legújabb projektjük terveibe is – tudtuk meg. A Metrodom következő beruházása egy 700 lakásos projekt a XI. kerületben, a Hengermalom és a Budafoki út közötti területen, ahol épületenként 10-20 százalékkal növelik a több hálószobás lakások arányát. A Metrodom cégei jelenleg 590 lakás kivitelezésén dolgoznak, és az idén még félezer lakás építését kezdik el, miközben 290 szabad, épülő és megépült lakásból válogathatnak a vevők. Ez erősen csökkent készletet tükröz, a cégnél évek óta nem volt ilyen kevés eladó lakás, mint most.

Miután tavaly eltűntek a befektetők a piacról, hiszen sem az Airbnb, sem a diák bérlők utánpótlását biztosító főiskolák, egyetemek nem működtek, előállt az a korábban képtelen helyzet, hogy nem a kis lakások fogytak el leghamarabb, inkább azok maradtak készleten.

A nagyobb, 75–110 négyzetméteres lakásokat keresik a vevők, a négyzetméterárak 850 ezer és egymillió forint között szóródnak – szögezte le az értékesítési vezető. A tipikus vásárlási érték 70–100 millió forint a családok körében.

A Metrodom jelenleg a IX., a XI., a XIII. és a XIV. kerületben épít lakásokat, ezekből tavaly 623-at adott el. A társaság illetékes vezetője úgy látja, elsősorban az egy- és kétgyerekesek körében vált vonzóvá az új építésű lakás, miután az áfa- és illetékmentességgel már elérhető minőségi ugrásnak számít. A korszerű ingatlanok felújítására ráadásul jó ideig nem kell költeni, és az árelőnyüket is sokáig megőrzik, ami a hosszú távon eladósodó családoknak fontos szempont a döntésnél.

Az új családi otthonteremtési csomag révén sokan igazi minőségi cserére kaptak lehetőséget, a kedvezményekkel most először számottevően csökkent az árrés a használt és az új lakások között.

A csok mellé jellemzően hitelt vesznek fel a családok, de nem feszítik túl a húrt, a lakásérték fele általában megvan önerőből, vagyis a 75 százalékot messze nem éri el a külső források aránya – mondta Kricsfalussy Tamás. Vagyis nem köszön vissza a 2008 előtti időszak, amikor óvatlanul adósodtak el nagyon, akik minimális önerőből vagy anélkül ugrottak bele devizahitelekbe. Elmúlt viszont az az időszak is, amikor épp a 2008 után történtek rémítették el a vevőket a hitelektől, ezért 2010–2012 között jórészt csak készpénzes vevők voltak a piacon. Most a vásárlók 60-65 százaléka felhasznál valamennyi hitelt az ingatlan megszerzéséhez. A saját részre vásárló családok növekvő aránya miatt nemcsak a lakásméreteket és a hálószobák számát kell növelni, hanem helyenként már a szolgáltatások kínálatát is módosítani, bővíteni kell. A XI. kerületben induló új projektjére építve például az önkormányzattal kötött településfejlesztési szerződést a Metrodom. Ennek keretében a lakóparkon belül bölcsődét és óvodát építenek mintegy 350 millió forint értékben, amelyet átadnak az önkormányzatnak.