A lakáspiaci áfahajrá fokozta a fizetési kedvet

Megtöbbszöröződött az érdeklődők és a szerződéskötők száma azoknál a lakásépítő cégeknél, amelyek kedvezményes áfára már nem jogosító dátummal, vagyis 2018. november elseje után szerzett jogerős építési engedéllyel épülő lakást hirdetnek, last minute áron. A most vevőre váró lakások egy része ugyanis január elseje után csak 27 százalékos áfával adható el, a többi továbbra is 5 százalékossal attól függően, hogy mikori a projekt építési engedélye.

A lakásvásárlók fele-kétharmada fizeti ki a napokban a vételár 40-80 százalékát – ez jóval nagyobb arány, mint a jellemző 10-30 százalék.

A Metrodom Zrt.-nél december 18-ig, a Biggeorge Propertynél december 19-ig köthető szerződés 5 százalékos áfával – tudta meg a Világgazdaság, azaz e hét szerdáig, illetve legkésőbb csütörtökig. Viszont – mint a Metrodom Zrt. kereskedelmi vezetője, Kricsfalussy Tamás elmondta – a december 31-ig beérkező vételárrészleteket 5 százalékos áfával számolják el. A folyamatosan több száz lakást építő Metrodom Zrt.-nél a 600 eladó lakás közül egyetlen projekt, a Metrodom Őrmező 135 lakását érinti az áfaemelés. Ezek még nagyjából 20 százalékos készültségűek, a szerkezetépítésnél tartanak. A vevők többsége azonban jóval többet fizet ki annál, mint amennyit a készültségi fok indokolna. Ketten-hárman még az idén rendezi akarják a teljes vételár 80-100 százalékát, a kétharmaduk az 50-80 százalékát, a többiek csak a 10-20 százalékát.

Az óbudai Duna-parton, a Biggeorge Pro­perty fejlesztésében épülő Waterfront City 1. és 2. ütemében a 438 lakásból 5 százalékos áfával még 200 lakás elérhető az idén. Az itt vásárlók közel fele él az előteljesítés lehetőségével a jelentős megtakarítás érdekében. Demetrovits Petra, a társaság értékesítési igazgatója azt közölte, hogy rendkívül nagy az érdeklődés az unikális helyen lévő projekt iránt, május óta már eladták az épülő lakások több mint felét. A társaság last mi­nute akciót is hirdetett, amelyben akár 15 százalék kedvezmény is elérhető, emellett gépesített konyhabútort kínál az idén vásárlóknak, ami jelentősen megnövelte az érdeklődést az év utolsó időszakában.

A Világgazdaság számos további, nagy lakásépítő céget is megkeresett azzal, hogy náluk meddig köthető szerződés kedvezményes áfával, továbbá mennyien, milyen arányú vételárrész befizetésével élnek a lehetőséggel, de különböző okokból – például a kérdés „intim” jellege miatt – nem válaszoltak.