A tavalyi év szintjére esett vissza az ingatlanpiac

Az idei év második hónapjában a tranzakciós adatokat vizsgálva a tavalyi év szintjére zárt vissza az ingatlanpiac, amelyhez élénk kereslet, változó árak és folyamatosan erősödő jelzáloghitelpiac kapcsolódik – közölte a Duna House.

A február hónapra becsült több mint 13 ezer adásvétel 2018-as forgalomhoz képest közel 2 százalékos emelkedést, míg a tavalyihoz képest minimális 3 százalékos visszaesést mutat.

A jellemzően erősebb tavaszi ingatlanpiacon a Duna House szakemberei továbbra is az előző hónaphoz képest enyhén emelkedő adásvételre számítanak, amely stabil, kiegyensúlyozott ingatlanpiacot fog eredményezni, amennyiben a gazdasági vagy járványügyi helyzet nem változtatja meg jelentősen az alapfundamentumok helyzetét.

Árak tekintetében éves összehasonlításban tégla lakások esetében minden régióban és országrészben továbbra is emelkedő tendenciát tapasztalhatunk, a panellakások tekintetében Kelet- Magyarországon és a fővárosban minimális csökkenés volt tapasztalható.

Az irányárváltozásban és az alku mértékében erősebb emelkedést mutatnak a hónapban az adatok, amely átlagosan 8-10 százalékot jelent egyes lakástípusoknál.

Az értékesítési idő az elmúlt időszakhoz hasonlóan most is magasabb értéket mutat a tavalyihoz képest, jelenleg átlagosan 3 hónappal érdemes számolni a sikeres ingatlanértékesítéshez. Az otthonteremtési céllal vásárló legnagyobb társadalmi réteg, az első lakásvásárlók aránya fővárosi és vidéki tekintetben is emelkedett, jelenleg Budapesten 24, vidéken 28 százalék.