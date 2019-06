Divatba jöttek a rönkházak Balatonon

Bár a Velencei-tó egyre népszerűbb, nyaralóvásárláskor még mindig a Balaton a sztár Magyarországon. Újdonság ugyanakkor, hogy az üdülőházakon kívül egyre többen keresik az erdőterületeken lévő rönkházakat kikapcsolódási célból is. Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa elárulta, sok élsportoló havi több ezer eurót sem sajnál egy jó állapotban lévő balatoni ingatlan bérleti díjára.

Egyre többen keresgélnek a Velencei-tó melletti településeken, ha nyaralóvásárlásról van szó. A tó környéke rendkívül könnyen elérhető, Budapest nincs messze, ráadásul a vasútközlekedés is jó. Relatíve elérhető áron lehet nyaralókhoz jutni, és gyakorlatilag ugyanazt az élményt nyújtják, mint a Balatonnál. Ezzel együtt a magyar embernek a Balaton a tengere, ezért legnagyobb tavunk régiója nagyon felkapott. Az erősödés évek óta tart, de újdonság mindig akad, most az, hogy divatba jöttek a rönkházak – derül ki a GDN sajtóközleményéből.

Kikapcsolódási jelleggel egyre többen keresnek erdőterületeken rönkházakat. Sokan a nyugalom szigeteként tekintenek rájuk, és látják bennük az üzleti lehetőséget is. Tehát befektetési és rekreációs szempontból is nő az érdeklődés irántuk

– magyarázta Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa.

Ami a balatoni nyaralók piacát illeti, a szakember azt mondja, hogy az északi és a déli part egyaránt kedvelt. Előbbi híres a strandjairól, ott inkább az exkluzivitásra és a minőségre figyelnek. Vízparti panorámás ingatlanok ugyanakkor nincsenek, hiszen az üdülők vagy a vízparton vannak, de nincs pazar kilátás, vagy a hegyoldalba építik őket, de akkor messzebb vannak a Balatontól.

Gadanecz Zoltán érdekességként említette, hogy komplett épületeket is el lehet adni. Ezeket jellemzően két-három részre osztják a vevők, egyet laknak, a maradékot pedig kiadják, így próbálják hasznosítani. Előfordul az is, hogy kisebb apartmanokat vásárolnak meg, és ezeket akár nagyobb társaságoknak is rendelkezésre bocsátják.

A GDN Ingatlanhálózat alapító-tulajdonosa elárult egy kulisszatitkot is. Mint fogalmazott, külföldi élsportolók hajlandók akár havi több ezer eurót is kifizetni egy olyan Balaton-parti házért, ami medencés, szép állapotú és központi helyen van.

Aki Spanyolországból idejön akár a kézilabda, akár más sportág miatt, annak általában a jövedelme lehetővé teszi, hogy sok százezer forintért vegyen ki egy házat. Számukra presztízs kérdés, hogy ugyanolyan életszínvonaluk legyen, mint amihez hozzászoktak a hazájukban

– fogalmazott.