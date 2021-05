Egyre gazdagabb az új luxuslakások piaca

Érintetlenül hagyta a luxuslakások piacát a pandémia, a kitartó és erőteljes felső kategóriás keresletre egyre több fejlesztő akar építeni Budapest-szerte. Sorra élesítik az újabb és újabb projekteket, a válságálló kereslet és az átmenetileg csökkentett lakásáfa egyszerre serkenti a beruházásokat.

A luxuskategóriában is válságállónak bizonyuló keresletnek és az átmenetileg csökkentett lakásáfának köszönhetően egyre több projekt van újra startközeli állapotban – tudta meg a Világgazdaság a Fine & Country Hungary ingatlanközvetítő társaság értékesítési vezetőjétől, Kacsmarik Ágnestől. Sokáig nem volt egyértelmű, hogy a járvány alatti és utáni piacra is lehet alapozni, hiszen a 2008-as gazdasági válság után több évre hibernálódott a lakáspiac, ami az ingatlanszektor többi ágánál jóval később kezdett éledezni. Most viszont ennek az ellenkezője történt, a járvány hatása alá került az irodapiac és a szállodafejlesztések is, míg a logisztika az e-kereskedelem térnyerése miatt profitált a megváltozott piaci viszonyokból.

A lakáspiac pedig úgy pörgött tovább, mintha mi sem történt volna. Mára a prémiumszegmensnek is stabil hazai vevőköre van, amelynek tagjait a határzárak nem akadályozták az üzletkötésben

– tapasztalja a luxuskategóriában meghatározó cég szakértője. Kacsmarik Ágnes rámutatott: a növekvő kereslettel eddig nem tartott lépést az újépítésű piac, most először várható, hogy a kínálat számottevően gazdagodik, ugyanis a város több pontján is indulnak fejlesztések.

Ebben az áfacsökkentésnek is óriási szerepe van, mert a 27 százalékos forgalmi adó reménytelenül magasra repítette az amúgy is átlagon felüli árakat, és fékezte a beruházókat.

Folytatódik a hajdani svábhegyi szanatórium és a köréje tervezett, 107 lakásos luxusvillapark, az Eötvös 12 építése, miután a fejlesztő visszakapta a megvétózott építési engedélyt a Kúriától.

A lokáció, a szűkebb-tágabb környék presztízse is meghatározó, a csúcsminőségű épület csak feltétele, de nem az egyetlen kritériuma a luxuskategóriának

– mondja az értékesítési vezető. Szerinte egyre inkább jellemző, hogy már a telekvásárlás után, a leendő értékesítő bevonásával, a valós piaci igények ismeretében kezdődik el a tervezés. Így sikerült például egy különleges épület, a Margaret Terraces tervét megalkotni a Margit körút–Rómer Flóris utca sarkára. Ott a műemlék iskolaépület megújításával és a környék zöldítésével egy vegyes funkciójú, irodaházat és a felső szinteken 15 luxuslakást is magában foglaló épület jön létre a belga Codic csoport beruházásában, HomeWork néven. Noha budai területről van szó, a környék, vagyis a Margit körút nem klasszikus luxuskategóriás övezet, de a lakások tájolásával sikerült megoldani, hogy a forgalmas belvárosi közegben csendes, mégis panorámás lakásokat alakítsanak ki.

Az 1,6-2 millió forintos négyzetméterár a felső kategória küszöbértéke most, és a fejlesztő a következő két év piaci kockázatait, mindenekelőtt az időközben valóban erősen dráguló alapanyagokat is igyekezett beárazni. A projekt a Rózsadomb kapujában van

– hangsúlyozza a Fine & Country Hungary értékesítési vezetője, akinek nemrég még a Rózsadomb tetején, a volt SZOT-szálló helyén épült Elysium luxusház lakásainak eladásával volt dolga. Ugyancsak vegyes funkciójú épület az Infinity, a Millennium-negyed utolsó szabad telkén épülő, szállodát és prémiumlakásokat egy fedél alatt kínáló IX. kerületi projekt, amelynek kivitelezése is most indul – tudtuk meg Kacsmarik Ágnestől, aki szerint a következő másfél évben folyamatosan jelennek meg a luxuskategóriás projektek. Ezeket szűk körben, célzott vevőkörnek kínálják, akik folyamatosan jó helyet keresnek befektetéseiknek vagy megfelelő színvonalú otthont maguknak.