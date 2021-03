Hamar visszatérhet a befektetői bizalom

Megélénkült és tartósan erős maradhat az érdeklődés az ipari és logisztikai ingatlanok iránt az online kereskedelem térhódítása miatt, a befektetői bizalom az újranyitással és az oltási rátával párhuzamosan emelkedhet – vélik az ingatlanpiaci elemzők.

A Robertson Hungary legfrissebb ingatlanpiaci jelentése szerint tavaly az irodafejlesztések piaci részesedése 61 százalék, az ipariaké 15, a hotelek aránya pedig 12 százalék volt. A kereslet elsősorban a hazai befektetőktől érkezett. A négy éve tartó erős befektetői érdeklődés 2020-ban mérséklődött ugyan, de nem torpant meg teljesen.

Az éves befektetési volumen 1,2 millió euró volt, ami 30 százalékos csökkenés az előző évhez képest. A világjárvány fokozódása azonban ezen a területen is érzékelhető, hiszen az első fél év befektetési aktivitása 20 százalékkal haladta meg a második féléves mértéket.

A legrosszabb eredményeket a hotel- és a kiskereskedelmi szektor produkálta, mivel a vírus ezeken a területeken éreztette leginkább a hatását, 2020 második fél évében jelentősen visszaesett a két szektor aktivitása.

Tavaly országosan 12 hotel nyílt meg 787 szobával, ebből hét Budapesten. Jelenleg több mint 15 szállodafejlesztés van előkészületben a fővárosban,

ám a vírus miatt egyelőre bizonytalan, hogy az épülő hotelek megnyitása mikorra várható, illetve hány előkészítés alatt álló projekt valósulhat majd meg ténylegesen. A belvárosi és Andrássy úti szállodakapacitás ismét jelentős bővülés előtt áll. A legnagyobb növekedés a felső kategóriás és luxushotelek kategóriájában várható. A magyar szállodai szobaállomány harmada Budapesten koncentrálódik.

A koronavírus-járvány hatására 2020-ban éves szinten 0,2 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom, megtörve a korábbi fejlődési ciklust – emlékeztet a Robertson Hungary riportja. A korlátozó intézkedések feloldását követően 2021-ben lassú ütemű növekedést remélnek az elemzők.

A budapesti kiskereskedelmi állomány mérete nem változott 2020-ban, 959 ezer négyzetméter, amelynek 80 százaléka bevásárlóközpontokban található, 20 százaléka pedig kereskedelmi parkokban. A bevásárlóközpontok állománya 2013 óta nem bővült, de

2021 őszén átadják az 55 ezer négyzetméteres Etele Plázát, amely Buda legnagyobb bevásárlóközpontja, az ország első okosplázája lesz.

A tervezett fejlesztésekre most a bizonytalanság jellemző, a jövőben várható a Campona és az Aréna Mall bővítése. A járvány berobbantotta az évek óta bővülő online kereskedelmet, forgalma 2020-ban 46 százalékkal haladta meg a 2019-es adatokat, így már a teljes kiskereskedelmi forgalom 8,6 százalékát teszi ki. Idén az e-kereskedelem volumenének további növekedésére, ezzel párhuzamosan a hagyományos kereskedelem visszaszorulására számítanak az elemzők.

Az irodapiaci fejlesztések folytatódtak, tavaly összesen 232 ezer négyzetméter irodaterületet adtak át, ami rekord, még a kimagaslónak számító 2018. évi mértéket is túlszárnyalta. A 2020-ban elkészült állomány 67 százalékára rendelkeztek előbérlettel a fejlesztők. Az idei átadási volumen egyes projektek csúszása miatt várha­tóan elmarad majd a tavalyitól, az előbérletek aránya 18 százalék. 2021-ben érkezik az Office Garden IV., a Budapart City, az Arena Business Campus B és a Fehérvári 99. A saját tulajdonú irodaházak állománya is jelentős növekedés előtt áll, mivel több fejlesztés is folyamatban van (BOSCH Campus II., Buda Palota). A folyamatban lévő spekulatív és saját tulajdonú fejlesztések alapján 2021-ben a budapesti irodaállomány mérete át fogja lépni a négymillió négyzetmétert.

Az irodai ingatlanok hozama 2020 negyedik negyedévének végén 5,75 százalék, a kiskereskedelmi ingatlanok hozama 6,25 százalék volt. A hotelek esetében ugyanekkor 6 százalékon, míg a logisztikai ingatlanok tekintetében 7,25 százalékon stabilizálódott a hozamszint. A Covid–19-járvány okozta bizonytalanság miatt csökkent a tranzakciók száma.

Néhány esetben csúszás figyelhető meg, mert a befektetők kivárnak.

Előrejelzések szerint 2021 első felében ez a szemlélet dominálhat, de a koronavírus elleni vakcina megjelenésével az elemzők bizakodóbbá váltak. Várakozások szerint az ipari és logisztikai ingatlanok iránti kereslet továbbra is erős marad.

A budapesti logisztikai ingatlanok állománya megközelíti a 2,4 millió négyzetmétert, ennek 91 százaléka logisztikai parkokban helyezkedik el, a maradék 9 százalék pedig városi logisztikai terület. A negyedik negyedévben a bruttó kereslet ebben a szektorban 110 ezer négyzetméter volt, 25 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakában mért értéknél. A nettó bérbeadás szintén magas mértéket ért el, mivel a negyedik negyedévben 57,5 ezer négyzetmétert tett ki, ami több mint négyszerese a 2019 negyedik negyedévi mennyiségnek. 2020-ban összesen 128 ezer négyzetméter új raktárterületet adtak át, amelynek jelentős része előbérletben készülő, igényre szabott fejlesztés volt. A logisztikai és ipari piacon a járványhelyzet nem okozott károkat.