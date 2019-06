Marad az árnövekedés a lakáspiacon

Tavaly is stabilan két számjegyű volt a növekedés a lakóingatlanok árainál, és ez a tendencia az idén folytatódhat. Gyorsan bővül a nagy értékű ingatlanok piaca is.

A 2017-es ingatlanpiaci boom után 2018-ban is két számjegyű volt az ingatlanárak növekedése – olvasható a legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérképben, amely részben a NAV ingatlanforgalmi adatait dolgozta fel. „A 2018-as árakhoz képest – a tavalyi és a 2019-es adatok alapján – idén továbbra is kitarthat az országos szinten két számjegyű drágulás. Az idei toplisták élén pedig várhatóan ismét láthatunk majd olyan térségeket, városokat, kerületeket, ahol a 25–30 százalékot is elérheti az éves árnövekedés üteme. Ezt követően azonban már lassuló drágulás valószínűsíthető” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Budapesten az átlagos négyzetméterár 21 százalékkal volt magasabb a 2017-es árakhoz képest. A Belváros-Lipótváros a legdrágább pesti kerület: itt a négyzetméterenkénti átlagár 860 ezer forintra tehető, ami 2017-hez képest majdnem 25 százalékos növekedés. Az V. kerület mögött jócskán elmarad az I. kerület az átlagosan 686 ezer forintos négyzetméterárával.

