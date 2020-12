További 10 százalékos csökkenés is várható a fővárosi ingatlanárakban

Ha bármely területen válsághelyzet keletkezik, a külső szemlélők és az érintettek ugyanazt a kérdést teszik fel: meddig még? Meddig folytatódhat a lejtmenet egy adott piacon? Meddig csökkenhetnek még az árak? És mennyivel? A válasz persze általában igencsak összetett, hiszen számos adat és külső tényező befolyásolja, ezeket szakértőknek kell figyelembe venni és feldolgozni.

Két aspektusból vizsgálhatjuk a mostani helyzetet. Az egyik nem más, mint maga a pandémia és a vírus jelensége, hiszen az aktuális korlátozások a gazdaság minden szektorában szűkítik a mozgásteret, így a budapesti, belvárosi ingatlanpiacon is. A másik szempont pedig a kormány és az MNB ténykedése, mellyel megpróbálják támogatni a piacot és kiegyensúlyozni, vagy stabilizálni a negatív hatásokat

– értékelt Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője.

A járvány hatása alapvetően egész évben egyértelműen látszódott:

sokkal kevesebb mozgás volt a belvárosi ingatlanpiacon, lényegesen kisebb aktív vevőcsoport és szintén jelentősen visszaesett befektetői csoport volt jelen a piacon.

Ennek értelemszerűen az elsődleges oka, hogy míg az előző években nagyszámú külföldi vevőcsoport meglehetősen markánsan jelen volt a belvárosban, ők most fizikailag is akadályoztatva vannak az ideutazásban, tehát ők szinte teljesen elmaradtak. Mindemellett nyilván az általános bizonytalansági faktor, a bizalomindex csökkenése, a befektetői kedv megtorpanásai is lefelé mozdították az árakat. Érthető okokból egyre kevesebben mernek most kockázatot vállalni, ez pedig negatív módon hat a piacra.

Naponta beszéljük át kollégáinkkal, hogy vajon meddig tud még lefelé tendálni a piac. Nem tudjuk megjósolni természetesen, hogy meddig tart a válság, meddig húzódnak el a gazdasági nehézségek, hiszen a körülmények napról napra, hétről hétre dinamikusan változnak. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a Central Home szakértői csapatával úgy véljük, hogy „W” alakú válság lesz. Tehát valószínű, hogy valamikor 2021 tavasza és nyár között fog megkezdődni a budapesti, belvárosi piac ismételt felemelkedése

– mondja Ben-Ezra Orran.

A Central Home véleménye szerint feltehetőleg 2021 tavaszáig, esetleg nyárig bizonyos típusú ingatlanok ára tovább fog csökkenni. Ez pedig a 2018-as év végi árakhoz képest több, mint 30%-os árcsökkenést is jelenthet. A jelenlegi piaci viszonyokat tekintve úgy vélik, hogy akár még további 10 %-os árcsökkenés is elképzelhető a következő hónapokban a budapesti piacon.