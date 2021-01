Újra benépesülnek majd az irodaházak

Vissza fognak térni az emberek az irodákba, a bérlői kereslet gyorsabban visszapattanhat most, mint tíz éve, az ingatlan továbbra is jó befektetés marad a piaci szakértők szerint.

Határozottan állítjuk, hogy az emberek vissza fognak térni az irodákba Budapesten és világszerte, és hamarosan vége lehet a járványhelyzet miatti globális pszichológiai kísérletnek, bár rövid távon még minden bizonytalan, de hosszú távon a piaci szereplők kifejezetten optimisták

– jelezte a világ legnagyobb ingatlantanácsadó vállalatának magyarországi szakértője, a CBRE Hungary üzletfejlesztési és kutatási igazgatója. Borbély Gábor a Magyar Közgazdsági Társaság ingatlanpiaci szekciójában tartott előadást az irodapiac jelenéről és jövőjéről. Leszögezte, hogy az ingatlan és az iroda továbbra is vonzó befektetési eszköz lehet, a kereslet csak ideiglenesen esett vissza, ráadásul korántsem olyan mértékben, mint a 2008-as gazdasági válság után. A tavalyi évet meghatározta, hogy a cégeknél nem születtek stratégiai döntések, és az utazási korlátozások ellehetetlenítették a korábban eldöntött tranzakciók lezárását is.

Egymilliárd eurót ért el a magyarországi ingatlanbefektetési forgalom tavaly, ami az előző évi 1,7 milliárd euróhoz képest jelentős visszaesésnek tűnik, de valójában 500 millió euró értékű megállapodás aláírását csak elhalasztották, vagyis technikai okokból tevődik át az idei évre

– jelezte Borbély Gábor. A CBRE kutatási igazgatója szerint a kivárás a bérlői oldalon még egy ideig jellemző lesz, de év végére, jövő év elejére a kereslet is visszapattan majd. A lassan tizenkét hónapja kihasználatlan területek egy részét egyes bérlők még igyekeznek tovább értékesíteni, de az albérletbe adás átmenetileg tűnik csak járható útnak, az átoltottsággal párhuzamosan visszarendeződő gazdasági élettel és irodaszükséglettel ezek az ajánlatok el fognak tűnni a piacról – véli a szakértő.

A visszapattanás oka emberi lesz, a digitális átállást a cégek gyorsan és hatékonyan megvalósították, de az bebizonyosodott az elmúlt hónapokban, hogy a személyes jelenlét fontos, a közös munka nem helyezhető át teljesen a virtuális térbe.

Jó ok van bízni ezért az iroda jövőjében, vissza fog rendeződni a helyzet – szögezte le Borbély Gábor, hozzátéve, a visszarendeződés után persze nem lesz minden a régi, ellenben egy új normalitás alakulhat ki. Két ellentétes trend között mozoghat majd a piac, miszerint a rugalmas munkavégzés engedélyezése, és az állandó, de nagyobb személyes térre szabott irodai jelenlét iránti elvárás egyaránt érvényes lehet a munkáltatók körében. Az elmúlt időszakban több pillanatban mérték az irodahasználati preferenciákat, és egyértelműen látszik, hogy a járvány előtti irodai tér elavulttá vált, az eddigi trendek túlhaladottá, ezért a szakértők arra számítanak, hogy a jövőben bővülhet is a cégek irodaigénye, a munkavállalói élmény fokozása érdekében a többfunkciós irodaterületeket növelni kell.

Az egészségügyi vészhelyzetből fakadó gazdasági következmények miatt tapasztalt keresleti-kínálati sokk 2020-ban elérte mélypontját, amikor 40-50 százalékkal visszaesett a bérbe adott új irodaterületek volumene,

de az idén és jövőre elkészülő 200, illetve 250 ezer négyzetméternyi iroda fejlesztőinek már van mire építeniük. A fejlesztéseket nem csak a tehetetlenség hajtja, hanem az a piaci optimizmus, aminek hatására nem húzták be a féket a beruházók.

Várható területi átrendeződés is az irodafejlesztések piacán, de egyelőre az is csak időlegesen, a Váci úti korridor térségéből ugyanis most Dél-Budapestre tolódik a fókusz, a Rákóczi hídnál új belváros születik, miután Budapest első igazi toronyháza épül ott, új irodapiaci részpiac létrehozását generálva. Ugyanakkor a 2023-2024-re tervezett, még nem épülő projektek alapján hamarosan visszabillen a mérleg a Váci út felé, ahol az Árpád híd-Dózsa György út, sőt, a Hungária és Kerepesi út környékén is többlépcsős fejlesztések vannak a csőben már. Az erősen Budapest, azon belül is belváros centrikus irodapiac mellett a vidék szinte láthatatlan, egyedül Debrecenben látszik számottevő fejlesztői aktivitás már.

Az irodapiacon euróban számított bérleti díjak válságállónak bizonyultak, az euróban mért 6-8 százalékos hozam pedig nagyon erős, igazán meggyőzően hat a befektetőkre, akiknek érthetően nem csökken az ingatlanpiac iránti érdeklődése – tudtuk meg. Olyannyira, hogy hosszabb távon még optimistábbak a prognózisok, 2022-2023-ra már egyenesen rekordokra számítanak a magyarországi ingatlanbefektetési piacon.