Fű alatt verték kenderbe a Teslát

Különösebb feltűnés nélkül elorozta a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójának címét a Teslától a kínai Wuling, amelynek Hongguang Mini modellje állandó szereplője lett a kínai értékesítési toplistáknak. A kisautó hivatalosan egy kínai–amerikai vegyesvállalat szüleménye, a céget a General Motors mellett a két állami járműgyártó, a SAIC és a Wuling alkotja. Az utóbbi jogelődje 1982 óta van jelen a piacon, évtizedeken át a Mitsubishi egyik mini áruszállítóját gyártotta kirobbanó sikerrel. A minifurgon a kiskereskedők, futárok kedvence lett, 2017-ben a legnagyobb számban eladott autó volt Kínában.

A Hongguang Mini villanyautót mindössze egy éven át fejlesztették, sorozatgyártása tavaly nyáron indult, és már meg is előzte a piacvezető Tesla Model 3-ast. Az előbbiből áprilisban 28,6 ezret, az utóbbiból 12 ezret adtak el.

A Hongguang már 270 ezres értékesített darabszám felett jár, s akkora a sikere, hogy az éves gyártókapacitást már jövőre 1,2 milliósra srófolják fel. Egyedül annyi villanyautót dobnak piacra, mint az összes többi helyi gyártó együttvéve.

Amíg a furgon a férfiak kedvence volt, a Mini kifejezetten a nők kedvence lett, köszönhetően elsősorban annak, hogy a négyszemélyes, 170 kilométeres hatótávú kisautó testre szabható, önálló egyéniséggé alakítható, ami a fiatalok körében megalapozza a népszerűségét.

Vásárlóinak több mint kétharmada nő, akik a legkülönfélébb igényekkel lépnek fel, ezeket a cég alig győzi teljesíteni. A divatcikké vált kisautó marketingje nagyon ki lett találva Zsang Ji-csin, a Wuling értékesítési vezetője szerint. Az online értékesítés mellett a tulajdonosokat a közösségi oldalakon személyre szabottan tájékoztatják a márkát érintő fejleményekről, akciókról, s a nemrég kihozott Macaron változat kialakításakor is figyelembe vették a kívánságaikat. A Minit húsz alapszínben kínálják, ezeket akár kombinálva, modul rendszerben lehet felépíteni az autót, a belső térnél is ezerféle variációs lehetőséget kínálnak. Mindezt potom áron, hisz az alapváltozat 4500 dollár volt, onnan egészen 6000 dollárig gyárilag fel lehet öltöztetni a járművet. Akinek ez még nem elég, azt tárt karokkal várják a szakosodott műhelyek, amelyek nem ismernek lehetetlent az extra kívánságok teljesítésében.

Kínában az elektromos átállás felgyorsult az utóbbi években, a 2060-ra célként megfogalmazott karbonsemlegességhez ez elengedhetetlen.

Az elektromos járművek jelenleg a teljes kínai járműpark 6 százalékát adják, a Wulingnak otthont adó Liucsuang városában viszont tavaly már 30 százaléknál járt a villanyautók aránya az éves eladásokban – épp a Mininek köszönhetően. Igaz, a kínaiak szíve a Tesla neve hallatán dobban a leghangosabban, de az amerikaiak Sanghajban gyártott luxusautói az átlagemberek számára megfizethetetlenek. A 39,3 ezer dollárba kerülő legolcsóbb Model 3-as hat-hét Mini árát teszi ki, de a Wuling nem is ebben a kategóriában indul. Ott amúgy is meglehetősen tömör a mezőny, a helyi nagyágyúk közül a Nio, az Xpeng, a WM Motor és a Li Auto is ott versenyez.

A Wuling Motors nemcsak az utakon, de a hongkongi parketten is jól teljesít: egy év alatt 381 százalékkal növelte árfolyamát. Tavalyi árbevétele 2,4 milliárd dollár, üzemi eredménye pedig 23 millió dollár volt.