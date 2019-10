Mindent átalakít az elektromobilitás

Erős évet zárhat idén a Bridg­e­stone, de már készül a piaci átalakulásokra, és bizakodik, hogy a jövő év első negyedében pozitív gazdasági fordulat következik be.

Egy 600 ezer abroncs tárolására alkalmas új raktárat épített, egyúttal kapacitásbővítést hajtott végre az idén a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 9,2 milliárd forintos beruházással. A munkatársak létszámát is növelték, s már csaknem 1200 dolgozója van a tatabányai gyárnak – mondta a Világgazdaságnak Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató. Az autóipari változások és előírások, például a szén-dioxid-kibocsátási szabályozások nagyban meghatározzák az abroncsgyártók helyzetét is. A szigorodó emissziós normákhoz nekik is igazodniuk kell, hiszen a gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának 15-20 százalékát az abroncsok gördülési ellenállása teszi ki. Emiatt a gyártóknak egyre nagyobb átmérőjű, keskenyebb és egyre kisebb gördülési ellenállássú termékeket kell előállítaniuk.

Nálunk prémiumkategóriás abroncsok készülnek, termékeinket elsősorban nagy sebességre, alacsony zajszintre, kis gördülési ellenállásra paraméterezzük, éppen arra, amerre a piac ma növekszik

– emelte ki Topolcsik Melinda. Hozzátette: elérkezett a négy évszakos abroncsok reneszánsza. Ezek népszerűségének hátterében egyrészt a változó gazdasági körülmények miatti költségérzékenység, másrészt a klimatikus viszonyok változása áll.

Ma az európai autósok 42 százaléka olyan éghajlaton él, ahol használható négy évszakos abroncs. Emiatt a termékek részesedése évről évre dinamikusan nő, és néhány éven belül megszerezheti a teljes abroncspiac 30 százalékát is. A cég ügyvezetője szerint az aktuális társadalmi, gazdasági és technológiai megatrendek felgyorsítják az autóipar átalakulását, úgy tűnik, hogy az összekapcsolt, autonóm, megosztott elektromos járműveké a jövő.

