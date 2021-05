Nagyot ment tavaly, mégis átalakítja termelését a pécsi dohánygyár

A magasabb dohányárak és jövedéki adó növekedése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy csaknem 140 milliárd forintra emelkedjen a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. belföldi értékesítése tavaly. Emellett 20 milliárd feletti exportforgalmat is realizált a cég, miután nagyobb termelési volumen és a magasabb költségszint jellemezte a bérmunkagyártást. A BAT egyúttal termelése átalakítását is bejelentette, főszerepet kap a dohánymentes nikotinpárna.